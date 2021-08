Final da Fórmula E em Berlim terá 18 pilotos com chances de título

(Foto: Alastair Staley/FIA ABB Formula E via Getty Images)





A Fórmula E desembarca na Alemanha neste fim de semana para disputar, no Circuito de Tempelhof, um de seus mais tradicionais, as etapas 14 e 15 do ePrix de Berlim. E da oitava rodada do campeonato 2021 sairá o primeiro campeão mundial da categoria - que corre pela primeira vez com status de campeonato mundial da Federação Internacional do Automobilismo (FIA). No entanto, a disputa pelo troféu da sétima temporada continua acirrada; com 60 pontos em jogo, 18 pilotos ainda têm chance de faturar o título.

No sábado, 14, o SporTV2 exibe às 5h o VT inédito da classificação da etapa 14 da Fórmula E; às 9h, ao vivo, a primeira corrida do fim de semana. No domingo, 15, o VT de classificação da etapa 15 será às 6h30, com a segunda corrida transmitida ao vivo a partir das 10h30 também no SporTV2 (no horário de Brasília).

Tempelhof é um circuito temporário no aeroporto desativado de mesmo nome. Pela sexta vez no calendário, recebeu sua primeira corrida em 2015 e, no último ano, sediou as finais de seis corridas com três configurações de traçado, mudança provocada devido à pandemia do coronavírus. Seus maiores vencedores são Sebastien Buemmi e Antonio Félix da Costa, atual campeão da categoria, com dois triunfos cada.

O local foi construído em 1920 e reprojetado em 1936 pelo arquiteto Ernst Sagebiel, tornando-se um dos símbolos do Regime Nazista e utilizado também como base militar. Foi entregue aos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial e, na Guerra Fria, serviu como ponto de abastecimento de comida, combustível e insumos na cidade.

Devolvido à Alemanha em 1993, foi tombado como patrimônio histórico e desativado em 2008 para ser reaberto em 2010 como um dos maiores parques urbanos do mundo.

O campeonato

A temporada teve até agora dez vencedores diferentes em 13 corridas, com Nyck de Vries, líder do campeonato, Sam Bird e Jake Dennis como os maiores vencedores, com dois triunfos cada. Apesar disso, a decisão do título segue em aberto, já que com os 25 pontos da vitória, os dois pontos extras da volta mais rápida e do piloto mais rápido da fase de grupos da classificação, e três da pole position, totalizando 30, um fim de semana dominado de ponta a ponta pode render até 60 pontos

São 51 pontos que separam De Vries, com 95, de Alexander Sims, 18º colocado com 44 pontos. Na vice-liderança, Robin Frijns está a apenas seis do holandês da Mercedes, ainda sem vitórias - somando dois segundos lugares, na Arábia Saudita e em Mônaco. Nas dez primeiras colocações do campeonato de pilotos, a diferença entre o primeiro e o décimo, René Rast, é de 23 pontos.

Dos brasileiros, apenas Lucas di Grassi está entre os 18 candidatos ao título. O piloto da Audi, equipe que se despede da categoria ao fim da temporada, está em 14º lugar com 62 pontos, 33 a menos que De Vries, e conquistou uma vitória na etapa de Puebla, no México.

A pista

Erguido em um complexo de lazer com 400 hectares, o circuito de Tempelhof tem 2,4 km de extensão e dez curvas, contando com uma zona de ativação do modo de ataque. Neste ano, a novidade fica por conta da configuração da pista, que utilizará dois sentidos diferentes: no sábado, a disputa será no sentido convencional do traçado, anti-horário; no domingo, a corrida será no sentido oposto, horário.

A expectativa é que a composição do asfalto, que gera muita vibração, exija uma boa gestão dos pneus e também da energia do carro. A pista é uma das mais largas do calendário, o que na visão dos pilotos, é promessa de boas oportunidades de ultrapassagem.

No entanto, o calor do verão alemão ainda pode dificultar o trabalho, gerando mais desgaste dos pneus e até mesmo da bateria dos carros, devido ao aquecimento dos dispositivos. As duas corridas contarão com a presença do público, com capacidade para 10 mil pessoas.

Calendário

O ePrix de Berlim conclui um campeonato que, assim como 2020, foi afetado pela pandemia de Covid-19. Entre as mudanças estão a saída das etapas do Marrocos e do Chile e o deslocamento do ePrix do México do Autódromo Hermanos Rodríguez (que se tornou um hospital de campanha) para Puebla, além do retorno de Nova York e Londres. A temporada 2022 está prevista para começar em 28 de janeiro.

