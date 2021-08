Gabriel Jesus brilha, Grealish faz o dele, e Manchester City goleia o Norwich

Nada como o conforto do lar e o carinho da torcida para voltar a vencer — e bem. Depois das derrotas na Supercopa da Inglaterra para o Leicester e na estreia pelo Campeonato Inglês para o Tottenham, o Manchester City goleou o Norwich por 5 a 0, no primeiro jogo em casa nesta temporada. O City abriu o placar aos sete minutos, com o gol contra do goleiro Krul. O meia Jack Grealish ampliou aos 22 (primeiro dele pelo time). O zagueiro Laporte anotou o terceiro aos 18 da etapa final. O quarto foi de Sterling, aos 25, após a assistência de Gabriel Jesus, grande destaque neste sábado. Ainda houve tempo para o quinto, de Mahrez, aos 38.

O atacante teve ótima atuação no primeiro tempo, participando efetivamente dos dois gols que valeram (o contra do goleiro Krul e o de Grealish), assim como o anulado de Ferrán Torres (por falta de Bernardo Silva no início da jogada). No segundo tempo, foi de Gabriel Jesus a assistência para o terceiro gol do City, de Sterling. Não à toa o brasileiro foi eleito o melhor em campo.

Com a mesma camisa 10 de Sergio Agüero, maior artilheiro da história do Manchester City (260 gols), o meia Jack Grealish balançou as redes pela primeira vez pelo novo time. Na temporada passada, a última pelo Aston Villa, ele anotou sete gols e deu 10 assistências. Será que consegue ultrapassar esses números?

O filho do volante Fernandinho, Davi Rosa, de 11 anos, foi um dos gandulas no jogo deste sábado contra o Norwich. O menino joga pelas categorias de base do Manchester City.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Arsenal no sábado da semana que vem, também no estádio City of Manchester. Enquanto isso, o Norwich enfrenta no mesmo dia o Leicester, em Carrow Road.

