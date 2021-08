Goalball: Brasil goleia o Egito e passa às quartas de final

Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2018, a seleção feminina de goalball do Brasil está nas quartas de final nas Paralimpíadas de Tóquio. Na noite deste domingo, as brasileiras golearam o Egito, atual campeão africano, por 11 a 1 para assegurar a quarta posição no Grupo D e a classificação à próxima fase.

São dois grupos de cinco nas Paralimpíadas, com as quatro primeiras colocadas avançando às quartas. O Brasil terminou a primeira fase com quatro pontos, conquistados na vitória sobre o Egito e no empate com o Japão - nos outros dois jogos, derrotas para os EUA e para a atual campeã paralímpica, Turquia.

O nome do jogo foi Jéssica. A camisa 8 marcou oito gols na partida, incluindo os seis da seleção brasileira no primeiro tempo. Ela abriu o placar logo no primeiro minuto, marcou outros quatro durante o tempo e deixou o sexto a cerca de 20 segundos do intervalo.

Uma penalidade cometida por Ana Carolina, porém, deu uma cobrança de pênalti para o Egito, que diminuiu com Elgabry antes do fim do intervalo.

Kátia entrou no segundo tempo no lugar de Ana Gabriely e marcou um gol logo no primeiro minuto. Ela fez o oitavo um minuto depois. Ana Carolina acrescentou seu primeiro gol logo após. Jéssica voltou e marcou seu sétimo, o 10º do Brasil. Ela selou a vitória a 8m12s do final, com seu oitavo gol. No goalball, quando um time atinge 10 gols de diferença, consegue um "game" e a partida termina.

