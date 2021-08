Goleiro filho de Zidane é expulso no início, e Sevilla vence Rayo Vallecano no Espanhol

(Foto: Fran Santiago/Getty Images)





Na rodada de abertura do Campeonato Espanhol 2021/22, o Sevilla venceu o recém-promovido Rayo Vallecano jogando em casa, com volta do público no Ramón Sánchez Pizjuán, neste domingo. Com gols de En Nesyri e Lamela, duas vezes, o time comandado por Lopetegui fez 3 a 0 e conquistou seus primeiros três pontos na competição.

O caminho ficou mais fácil logo aos 15 minutos de jogo, quando Luca Zidane, goleiro filho de Zinedine, foi expulso de forma direta ao cometer pênalti. Ele puxou a camisa de Idrissi, que havia o driblado e sairia livre com o gol vazio. En Nesyri converteu contra Dimitrievski, reserva que entrou na vaga de Trejo.

Luca, de 23 anos, fez apenas o seu segundo jogo de primeira divisão na Espanha. O primeiro havia sido pelo Real Madrid, clube que o revelou, em 2018/19. Antes de chegar ao Rayo Vallecano, onde conseguiu acesso na temporada passada, ele ainda atuou pelo Racing Santander na segundona.

Lamela, reforço vindo do Tottenham na negociação por Bryan Gil, saiu do banco para completar o triunfo com dois gols. Ele entrou na vaga de Idrissi no intervalo e balançou a rede aos 10 e aos 34 minutos da etapa final - o segundo deles com assistência de En Nesyri.

A primeira rodada do Espanhol será completada nesta segunda-feira, com Villarreal x Granada às 15h (de Brasília) e Elche x Athletic Bilbao às 17h. Veja os outros resultados:

Valencia 1 x 0 Getafe

Mallorca 1 x 1 Betis

Cádiz 1 x 1 Levante

Osasuna 0 x 0 Espanyol

Alavés 1 x 4 Real Madrid

Celta 1 x 2 Atlético de Madrid



Globo Esporte