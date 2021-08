Governo de São Paulo afirma que GP do Brasil terá 100% do público

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





O Estado de São Paulo confirmou a realização do GP do Brasil da Fórmula 1 em 7 de novembro deste ano, no Autódromo de Interlagos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador João Dória, que revelou também que o quadro da vacinação contra o coronavírus possibilitou a disponibilização de novos lotes de ingressos, ainda neste mês, e a utilização de 100% das arquibancadas do circuito paulista. Cerca de 99,2% da população acima de 18 anos da capital paulista já recebeu a primeira dose do imunizante.

- Nesse momento, tem sido extremamente positiva a evolução da vacinação na cidade e no estado de São Paulo, e também o controle da pandemia, com a queda acentuada de casos, internações e de óbitos. Se houver alguma mudança, a Prefeitura e o Estado vão agir em conjunto com a F1 - disse Dória.

Dória alertou, porém, que a prova pode mudar de data, sendo adiada em uma semana para o dia 14 de novembro. A solicitação, feita pelo governo do Estado, foi encaminhado para a F1 de modo a aproveitar o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro.

O governo paulista também confirmou que a etapa em Interlagos vai receber o terceiro teste das corridas classificatórias, maior mudança no formato dos grandes prêmios e introduzida no GP da Inglaterra em julho. O GP da Itália no Autódromo de Monza, em setembro, sediará o segundo teste da prova de classificação.

O GP do Brasil ficou fora da temporada passada em razão da pandemia do coronavírus, assim como Estados Unidos e México. A organização da corrida trabalhava com a capacidade de público reduzida para 2021, mantendo uma lista de espera no site oficial da prova para disponibilizar mais ingressos caso a situação melhorasse. O novo lote será vendido a partir de 27 de agosto.

O secretário de saúde Jean Gorinchteyn reforçou que medidas serão adotadas para evitar a transmissão do vírus na etapa. Além do uso obrigatório de máscaras, será mandatório a apresentação de um teste de Covid-19 de até 48h e que todos os espectadores estejam vacinados. A expectativa é que 70% dos presentes sejam de fora de São Paulo.

Dória garantiu que, até outubro, toda a população paulista já vai ter completado a imunização com a segunda dose da vacina, incluindo jovens de 11 a 17 anos, prometendo a aquisição das doses caso necessário.

