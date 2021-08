GP da Bélgica: chuva interrompe prova com uma volta e Verstappen vence

(Foto: Lars Baron/Getty Images)





As expectativas para o GP da Bélgica, depois da classificação que teve o inesperado George Russell garantindo o segundo lugar no grid de largada ao lado do pole position Max Verstappen, não se concretizaram. A chuva forte que caiu no Circuito de Spa-Francorchamps neste domingo paralisou a prova por mais de três horas e a Fórmula 1 decidiu interromper a disputa após duas largadas e uma volta válida, com vitória de Verstappen e metade dos pontos aos dez primeiros. Com isso, Russell conquista seu primeiro pódio da carreira, em segundo; Lewis Hamilton é o terceiro.

A chuva na região do circuito belga desde a sexta-feira piorou neste domingo e o início da prova foi postergado em mais de 30 minutos. Depois de três voltas de alinhamento, a primeira largada se deu com o carro de segurança na pista, mas a reclamação da visibilidade dos pilotos fez com que a direção de prova acionasse a bandeira vermelha.

Inicialmente prevista para durar até 20 minutos conforme os primeiros comunicados da F1, a paralisação se estendeu por três horas. Entretanto, o tempo limite de realização de uma corrida, reduzido no fim de 2020 para quatro horas em caso de bandeira vermelha, começou a preocupar.

Com a diminuição da chuva, uma nova tentativa foi feita sob a contagem regressiva de 60 minutos. A relargada foi do pitlane, com o safety car; porém, as condições voltaram a piorar e uma segunda bandeira vermelha foi acionada. A meia-hora para o fim da contagem, a categoria confirmou que a corrida não seria concluída.

Posteriormente, a F1 explicou ter considerado apenas uma volta na corrida, mas para valer a metade dos pontos conforme o regulamento, levou em conta que o líder Verstappen havia feito três voltas antes da segunda bandeira vermelha.

A 13ª etapa da temporada 2021 da F1 será no próximo domingo, 5 de setembro, no GP da Holanda. A prova no Circuito de Zandvoort será a segunda da rodada tripla que termina com o GP da Itália.

A etapa belga foi a sexta vitória de Verstappen em 2021. Porém, com apenas metade da pontuação computada - já que menos de 75% da corrida foi realizada, o holandês leva apenas 12,5 pontos; Russell soma nove e Hamilton anota 7,5. Assim, o britânico da Mercedes se mantém na liderança do campeonato de pilotos com 202,5 pontos contra 199,5 do rival.

De igual modo, a Mercedes também conseguiu administrar a vantagem no Mundial de Equipes, embora a RBR tenha diminuído a diferença; a heptacampeã soma 310,5 enquanto a RBR anota 303,5. Antes empatada com a Ferrari em pontos, a McLaren retomou o terceiro lugar, superando a escuderia com 2,5 pontos - são 169 contra 165,5.

Apesar de valer apenas metade dos pontos, o resultado de Russell marcou o primeiro pódio da Williams desde o GP do Azerbaijão de 2017, quando Lance Stroll chegou em terceiro lugar. A conquista sucedeu os primeiros pontos do time na Hungria, que encerraram um jejum de quase dois anos sem terminar uma prova entre os dez primeiros.

Além do britânico, Nicholas Latifi também pontuou novamente com a nona colocação, anotando um ponto. Com isso, a Williams, lanterna do campeonato em 2020, ocupa agora o oitavo lugar com 20 pontos.

Os três primeiros

VERSTAPPEN: "É uma vitória, mas não é como você quer vencer. Acho que o crédito vai para os fãs que ficaram aqui nestas condições de chuva".

RUSSELL: "Em primeiro lugar, quero pedir desculpas aos fãs pela chuva e agradecer por ficarem conosco hoje. Toda a equipe merece. Nem sempre fomos recompensados pelo nosso trabalho árduo, mas aqui estamos no pódio".

HAMILTON: "Os fãs têm sido incríveis em ficar aqui conosco... Você realmente não conseguia ver cinco metros à sua frente... É uma pena, porque eu queria correr".

Chuva dificultou fim de semana

O mau tempo acabou provocando alguns incidentes no Circuito de Spa-Francorchamps desde a sexta-feira. Na classificação da F1, sem visibilidade, Lando Norris bateu na Eau Rouge, paralisando a sessão por 40 minutos e sendo encaminhado ao hospital para avaliações.

Nas voltas de reconhecimento antes da largada deste domingo, Sergio Pérez acertou a barreira de proteção na curva La Combe, danificando severamente a suspensão dianteira do carro.

Além da F1, a W Series e a Fórmula 3 também tiveram acidentes em Spa, especificamente no trecho da Eau Rouge. No caso da categoria 100% feminina, o lance envolveu seis pilotos; duas delas, Ayla Agren e Beitske Visser, foram encaminhadas a um hospital e se ausentaram da corrida da categoria.

Globo Esporte