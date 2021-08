GP do Japão da F1 é cancelado devido ao aumento de casos de Covid-19

(Foto: Peter J Fox/Getty Images)





A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira o cancelamento do GP do Japão, em Suzuka, pelo segundo ano seguido. A decisão, tomada com as autoridades japonesas e os organizadores da prova, foi motivada pela alta de casos de coronavírus no país, que cresce nas últimas semanas. A prova estava prevista para os dias 8 a 10 de outubro, após a etapa da Turquia e antes da corrida nos Estados Unidos. Ainda não há uma confirmação de provas substitutas.

- A decisão foi tomada pelo governo japonês devido às atuais complexidades da pandemia no país. A Fórmula 1 está agora trabalhando no calendário revisado, e vai anunciar os detalhes finais nas próximas semanas. A F1 provou esse ano e em 2020 que pode se adaptar e encontrar soluções para as incertezas do momento, e está animada com o interesse de locais que desejam receber eventos da Fórmula 1 este ano e além - disse a categoria.

A etapa japonesa é a quinta cancelada ou adiada em 2021. Antes, a F1 já havia decidido pela não-realização do GP do Canadá, Turquia - posteriormente realocado em 3 de outubro -, Singapura e Austrália.

Segundo o governo, que classifica a proporção atual de registros da doença como "sem precedentes", mais de 1600 pessoas infectadas com o coronavírus estão internadas em estado grave, maior número desde o começo da pandemia.

Em abril, o Japão chegou a alcançar a marca recorde diária de 3,2 mil casos; hoje, essa taxa chegou aos 20 mil infectados por dia - sendo 4,5 mil só em Tóquio, capital e sede dos Jogos Olímpicos e Paralím´picos.O país registra ao todo mais de 1,2 milhão de casos e 15 mil mortes.

A alta de casos, além do avanço da variante Delta, oriunda da Índia, levou o governo a estender até 12 de setembro o estado de emergência decretado no país -a capital já estava sob regime emergencial desde o fim de julho, apesar do megaevento.

A vacinação tem avançado no Japão nos últimos meses, para cada 100 habitantes, 78 doses são administradas, número superior até mesmo ao Brasil, onde 69 doses do imunizante são aplicadas a cada 100 pessoas.

No entanto, a taxa de japoneses imunizados é de 37%, abaixo da média em países desenvolvidos. O registro de óbitos, porém, é menor; a média diária de mortes é de menos de 20. Em 1º de janeiro, o país chegou a registrar 248 vítimas fatais.

Globo Esporte