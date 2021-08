Imprensa italiana diz que Juventus quer R$ 154 milhões ou Gabriel Jesus para negociar Cristiano Ronaldo

A imprensa italiana avançou nesta quarta-feira sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo trocar a Juventus pelo Manchester City, que foi noticiada na última terça pelo jornal francês “L’Equipe”. De acordo com a emissora “Sky Sports”, o negócio é muito difícil de ser realizado, mas Jorge Mendes, empresário do craque português, segue negociando.

O principal obstáculo é o fato de que a Juventus quer receber uma compensação financeira por Cristiano Ronaldo, que ainda tem um ano de contrato. O valor seria de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões). No entanto, o Manchester City não quer desembolsar esse valor.

Uma outra possiblidade seria incluir Gabriel Jesus na negociação (o brasileiro é um desejo antigo da Velha Senhora), entretanto Pep Guardiola não estaria disposto a liberar o ex-palmeirense.

Uma terceira via, segundo o jornal “Corriere Dello Sport” seria o Manchester City vender algum atacante, provavelmente Sterling. O problema é que a menos de uma semana do fim da janela de transferências, essa negociação do atacante vice-campeão da última Eurocopa seria quase impossível.

Enquanto isso, no treino desta manhã, Cristiano Ronaldo sentiu uma lesão no braço e teve que deixar a movimentação antes do fim (assista abaixo). A Juventus ainda não se pronunciou sobre o problema.

Ídolo do Manchester United, onde chegou em 2003 e permaneceu até 2009, conquistando uma Liga dos Campeões e ganhando o primeiro prêmio de melhor do mundo na carreira, Cristiano Ronaldo poderia ser uma estrela que aumentaria ainda mais a rivalidade velada entre PSG e Manchester City. Com a chegada de Messi ao clube de Paris, que tem financiamento do governo do Catar, ter CR7 como grande estrela do City seria uma resposta e tanto por parte dos Emirados Árabes - país que tem relações conturbadas com os cataris e é responsável pelo dinheiro injetado no time inglês.

Em meio às especulações que começaram há algumas semanas, Cristiano Ronaldo só se manifestou publicamente sobre sua situação quando o "Marca" publicou que ele gostaria de voltar ao Real Madrid - no mesmo dia que o "Corriere dello Sport" relatou o oferecimento ao City por parte de seu empresário. Na ocasião, ele escreveu um longo texto pedindo respeito e dizendo que seguiria trabalhando em silêncio.

Enquanto isso, CR7 segue treinando com a Juventus em Turim. No último domingo, ele começou o duelo contra a Udinese no banco de reservas de forma surpreendente, e o clube apontou que era uma escolha técnica. O astro foi a campo na etapa final e chegou a balançar as redes nos acréscimos, em lance que viria a ser anulado pelo VAR. A Juve saiu de campo com um empate em 2 a 2.

