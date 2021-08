Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em 3° no C2 1000m e terão que disputar quartas de final

Não foi o que se esperava para a estreia de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas de Tóquio, na segunda-feira japonesa, ainda noite de domingo no Brasil. Maior medalhista brasileira olímpico numa única edição dos Jogos, o canoísta, ao lado de Jacky Godmann, ficou na terceira posição em bateria da fase classificatória do C2 1000m, o que obriga a dupla a participar das quartas de final no mesmo dia. É o primeiro dia da canoagem de velocidade em Tóquio, no canal Sea Forest, e apenas os dois primeiros da bateria seguiam direto às semifinais.

Agora, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann correm pelas quartas de final logo mais na madrugada, em bateria a partir de 0h21 (de Brasília), aí sim para o tudo ou nada. Os barcos da China e de Cuba chegaram nas duas primeiras posições na bateria e avançaram direto à semifinal.

O barco chinês, formado por Hao Liu e Pengfei Zheng, chegou ao final dos 1000m com o tempo de 3m37s783. O barco cubano, com Serguey Torres e Fernando Dayan Enriquez chegou logo depois, com o tempo de 3m39s028. Já Isaquias e Jacky completaram a prova em 3m48s378. A canoa brasileira correu sempre na terceira posição.

Globo Esporte