Por Redação Blog do Esporte





Em uma prova impacável, com uma remanda impressionante nos 250m finais, Isaquias Queiroz é ouro na canoagem sprint nas Olimpíadas de Tóquio.

O resultado coloca o atleta com quatro medalhas em sua carreira e ao lado de lendas do esporte como Serginho, do vôlei, e Gustavo Borges, da natação.

A medalha prata ficou com o chinês Liu Hao e a medalha de bronze com o atleta da Moldávia Serghei Tarnovschi. Isaquias completou a prova com o tempo de 4 minutos, 4 segundos e 408 centésimos.