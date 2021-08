Jogadores evitam polêmica sobre não uso de agasalho no pódio: "Pessoas acima da gente têm como responder", diz Daniel Alves

(Foto: Vincenzo PINTO / AFP)





Os jogadores do time masculino de futebol desembarcaram nesta segunda-feira no aeroporto de Guarulhos evitando a polêmica sobre o não uso do agasalho do Time Brasil no pódio para o recebimento da medalha de ouro em Tóquio.

O goleiro Santos disse que não estava autorizado a falar sobre o assunto. Já o lateral-direito e capitão Daniel Alves deixou para que a CBF e o COB se manifestem e não quis entrar em detalhes sobre se houve orientação para não usar o agasalho.

- Esses são problemas que nós atletas não podemos resolver. São as pessoas que estão acima da gente que têm como responder. Nós estamos ali para servir. Tentamos servir da melhor maneira possível, conseguir o objetivo que a gente tanto sonhava, de colocar o Brasil em primeiro lugar. Essas são as coisas que têm que valorizar. As outras são muito pequenas para a grandeza de uma medalha de ouro - afirmou Daniel Alves.

Daniel, aliás, foi às redes sociais no último domingo para defender os jogadores e rebater o nadador Bruno Fratus, que chamou os atletas do futebol de alienados. Na chegada ao Brasil, porém, o capitão evitou um novo atrito.

- Nós sempre prezamos por defender o bem comum. Eu, como capitão, me senti no direito de comunicar isso, já que nas Olimpíadas estava limitado para fazer declarações. Mas eu sempre prezei para que haja investimento no esporte em geral. Sei da qualidade da nossa matéria. Com pouco investimento, os resultados são satisfatórios, o melhor de toda a história. Parabéns a todos os atletas que nos representaram e nos defenderam. Não só aqueles que conquistaram medalhas. Esse foi meu discurso durante toda a Olimpíada.

- Se tem alguém que preza pela igualdade no esporte, esse alguém sou eu. Tenho amigos em outros esportes e sei das dificuldades que têm por falta de apoio. Não é porque pratico futebol, mas dificilmente vai se poder comparar com outros esportes. Não pela vontade, mas o futebol tem uma maneira diferente de captar, de audiência. Não cabe a nós tentar mudar isso. Nós fazemos a nossa parte - acrescentou Daniel Alves.

A atitude dos jogadores foi criticado pelo apresentador Galvão Bueno e o comentarista Marcos Uchôa criticaram no último domingo, durante transmissão da cerimônia de encerramento da Olimpíadas de Tóquio.

O ato feriu o contrato de patrocínio do Comitê, que prometeu acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) judicialmente.

Globo Esporte