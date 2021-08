Libertadores 2022 terá final realizada em outubro por conta da Copa do Mundo no Catar

(Foto: Felipe Zito)





A Conmebol divulgou nesta terça-feira o calendário de suas competições na temporada 2022, que terá uma cara diferente por conta da Copa do Mundo no Catar. Como o torneio da Fifa será realizado entre novembro e dezembro, as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana - que geralmente ocorrem em novembro - foram antecipadas para outubro.

A decisão da Libertadores, no Estádio Monumental de Guayaquil, está marcada para o dia 29 de outubro, de acordo com a projeção da Conmebol, enquanto a final da Sul-Americana, no Mané Garrincha, em Brasília, tem previsão para ser realizada quatro semanas antes, no dia 1º. A confederação, porém, deixa claro que as datas estão sujeitas a mudanças.

A Libertadores 2022 começará na segunda semana de fevereiro, no dia 9, depois da realização da primeira Data Fifa do ano. As três primeiras fases serão realizadas em sequência até o dia 16 de março, e o sorteio dos grupos será realizado no dia 23. Após mais uma Data Fifa, a fase de grupos terá início em 6 de abril e será concluída no dia 25 de maio, em um intervalo de menos de dois meses.

O mata-mata da competição tem início marcado para 29 de junho, com sorteio realizado no dia 1º. As quartas de final serão realizadas no começo de agosto, e as semifinais estão marcadas para terminar no começo de setembro.

Na Sul-Americana, o calendário tem início em 9 de março, com as duas fases prévias. Depois, a competição segue exatamente as mesmas datas da Libertadores, com exceção da final. A Recopa Sul-Americana terá jogo de ida no dia 23 de fevereiro, e a volta em 2 de março.

Veja as datas da Libertadores 2022:

1ª eliminatória: 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª eliminatória: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª eliminatória: 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos: 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro





Globo Esporte