Liga Francesa chama Olympique e Nice para reunião após “graves incidentes” entre torcida e jogadores

A Comissão Disciplinar da Liga Francesa (LFP) se posicionou sobre os graves incidentes ocorridos no jogo entre Nice e Olympique de Marselha, no último domingo, e convocou representantes dos dois clubes para uma reunião na próxima quarta-feira.

O chamado “dérbi do Mediterrâneo” no estádio Riviera foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo quando torcedores locais atiraram uma garrafa com líquido nas costas de Payet, do Olympique de Marselha, antes de cobrança de escanteio. O meia se irritou e revidou, com o apoio de companheiros. Na sequência, houve invasão do gramado, agressões, e a partida teve que ser interrompida. Paralisada por mais de uma hora, teve o reinício autorizado pelo árbitro. Mas, como o time visitante se recusou a voltar, a partida foi suspensa.

“Após os graves incidentes do encontro OGC Nice x Olympique de Marselha, a Comissão Disciplinar da LFP convoca os dois clubes para a sessão de quarta-feira, 25 de agosto de 2021”, diz a nota da liga francesa, que vai definir neste dia se mantém o resultado da partida quando suspensa (1 a 0 para o Nice) ou não, além de possíveis punições.

Segundo fontes ouvidas pelo ge, o clima no estádio Rivera foi de caos total e "muita vergonha", com a delegação do Olympique tendo que ficar algumas horas dentro do local antes de ter segurança para sair. Ao chegarem de madrugada em Marselha, o ônibus do time foi recebido com festa pelos torcedores locais.

A polícia de NIce, que prendeu apenas três menores na confusão, investiga o caso, enquanto a Liga Francesa estuda até quarta-feira qual atitude tomar para limpar a imagem do futebol local. Afinal, de acordo com o jornal “L’Equipe”, a liga espera expandir seu alcance comercial após a chegada de Lionel Messi ao PSG, com novos mercados de TV e aumento de patrocínio para todos em discussão. No entanto, as cenas vergonhosas em Nice na noite passada tornam essa tarefa um pouco mais difícil.

- Esses torcedores claramente nunca deveriam ter tido permissão para entrar em campo - disse a Roxana Maracineanu, ministra dos esportes francesa, à BFM TV, acrescentando que o problema era ainda mais lamentável dado que os estádios estavam vazios por vários meses devido aos protocolos de saúde do COVID-19. "

- Esses incidentes são um insulto para o esporte e o futebol - completou.

O problema também foi condenado por Christian Estrosi, prefeito da cidade de Nice. "

- Esta violência é inaceitável. As sanções devem ser tomadas pela liga francesa de futebol assim que descobrirem os responsáveis - disse Estrosi.

O presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, explicou a decisão do clube de não voltar a campo para dar continuidade ao jogo.

— Nós decidimos não continuar a partida pela segurança dos nossos jogadores. É a segunda vez que isso acontece, houve outro caso em Montepellier, e naquela ocasião nós prosseguimos. O que aconteceu hoje é completamente inaceitável. Temos que estabelecer precedentes para o futebol francês — afirmou Longoria.

O presidente do Nice, Jean-François Rivière, entrou em campo para tentar controlar o tumulto. O clube mandante se manifestou sobre o episódio nas redes sociais, mas de maneira descritiva, sem repreender os torcedores pela invasão do gramado, e destacou que foi o "único time" a estar pronto para a continuidade do jogo.

— Sei muito bem que a partida poderia ter sido retomada. Eu tinha certeza que de que tudo estava bem. Infelizmente o Olympique não quis — declarou Jean-Pierre Rivère, em entrevista coletiva.





