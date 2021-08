Luisa Stefani é campeã nas duplas do WTA de Montreal

Bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Luisa Stefani agora também é uma campeã de WTA 1000. Atuando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela conquistou o título das duplas do Open de Montreal neste domingo ao derrotar Andreja Klepac (Eslovênia) / Darija Jurak (Croácia) por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. É o primeiro título de Luisa em torneios WTA 1000. Com a conquista, ela entra no top20 do ranking, que será atualizado nesta segunda-feira.

Luisa e Gabriela se impõem

O jogo começou equilibrado com as duplas confirmando os seus cinco primeiros serviços. No sexto game, porém, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conseguiram a primeira quebra, fazendo 4/2. Depois de confirmar o seu saque seguinte e fazer 5/2, a dupla formada pela brasileira e pela canadense ficou bem perto da vitória no set. Sem dar chances a Klepac e Jurak, elas trataram de fechar a parcial em 6/3.

Embaladas, Stefani e Dabrowski iniciaram o segundo set a todo o vapor, abrindo 2/0. Administrando bem o resultado, elas chegaram a 3/1 poucos minutos depois. A sorte das campeãs poderia ter mudado no oitavo game. Depois de fazerem 40-15 e terem dois break-points, Klepac e Jurak não aproveitaram a oportunidade. Pior, elas ainda sofreram a virada e viram Stefani e Dabrowski ficarem a um game do título com o 5/3.

Restava a cereja do bolo. Sacando para o título após a dupla rival diminuir para 5/4, Luisa tratou de mostrar toda a sua categoria, levando a sua parceria à vitória por 6/3 sem ceder nenhum ponto no game decisivo.

Brasileiros ficam com o vice

No Challenger de San Marino, os brasileiros João Menezes e Rafael Matos ficaram com o vice-campeonato ao perderem a decisão neste domingo. Os campeões foram o tcheco Zdenek Kolar e o venezuelano Luis David Martinez, que venceram por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 10-3, em 1h24min.

Neste sábado, Carolina Meligeni também foi vice-campeã ao perder a final das duplas do ITF de Radom, na Polônia. A brasileira atuou ao lado de Iryna Shymanovich, da Bielorrússia. As campeãs foram as japonesas Mana Kawamura e Funa Kozani, que venceram a decisão por por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

