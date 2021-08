Maicon anuncia saída do Grêmio ao final de 2021: "Aos poucos vou me despedindo"

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)





A Era Maicon já tem data para acabar no Grêmio. O volante usou as redes sociais no fim da noite desta terça-feira para confirmar a despedida do clube ao final do seu contrato em dezembro de 2021.

Maicon voltou a jogar na última segunda ao entrar no segundo tempo da vitória sobre a Chapecoense. Seu vínculo vai até o final da temporada e a intenção do jogador não é renovar o contrato. O volante não definiu se irá se aposentar ou ainda procurará uma equipe para jogar em 2022.

Em entrevista recente ao ge, Maicon havia dito que tinha a intenção de parar ao final da próxima temporada e queria se despedir do Grêmio com a torcida nos estádios. Na postagem nas redes sociais, o volante disse querer usar os próximos meses para esticar o adeus.

— Galera, aos poucos vou me despedindo aqui para não ficar tudo para dezembro, se Deus quiser com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato, mas o tempo está voando e será sem dúvidas o momento mais difícil para mim, são 7 temporadas e quase 7 anos de clube, e vou lutar a cada jogo pra tirar o time dessa situação, conto com o apoio de todos vocês comigo e meus companheiros — escreveu Maicon.

Em outra postagem, Maicon também pediu para "ter saúde para fazer o que mais ama nos últimos meses de contrato". O jogador gremista sofreu com lesões nas últimas temporadas e ficou quase dois meses sem jogar até o retorno contra a Chape.

Maicon também revelou na entrevista exclusiva ao ge que estava se preparando para seguir carreira como treinador no futuro e que pretendia voltar ao Tricolor neste cargo. Também disse que se via como um auxiliar técnico permanente no clube para ajudar na transição da base com o profissonal.

Contratado em 2015 justamente com Felipão no comando, Maicon chegou ao Grêmio e foi um dos pilares de uma mudança de estilo de jogo consolidada pelos títulos nos últimos anos. Foi capitão da conquista da Copa do Brasil em 2016 e também campeão da Libertadores em 2017, da Recopa em 2018, e tetracampeão gaúcho entre 2018 e 2021.

