Malcom marca, mas Zenit só empata na estreia de Claudinho

Não deve ter sido exatamente essa a estreia pelo Zenit que o meia Claudinho imaginava. Apesar do gol do compatriota Malcom, o atual campeão da Premier League Russa ficou no empate em 1 a 1 com o Ufa, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela quinta rodada do campeonato nacional.

Craque do último Campeonato Brasileiro e medalhista de ouro com a seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Claudinho foi contratado pelo Zenit no início do mês, após o pagamento ao Bragantino de 15 milhões de euros. Ele começou a treinar com os companheiros nesta semana.

O Zenit abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Depois do longo lançamento do zagueiro Rakitskiy, o atacante Malcom dominou rápido dentro da área e tocou rasteiro na saída do goleiro.

Depois de um primeiro tempo de amplo domínio, com 11 finalizações a favor e apenas duas contra (sendo nenhuma no alvo), o Zenit acabou sofrendo o empate do Ufa aos 28 minutos do segundo tempo. Gol do atacante Gamid Agalarov.

Com esse resultado, o Zenit deixou de assumir a liderança do Campeonato Russo. O primeiro colocado da competição após cinco rodadas disputadas é o Dínamo Moscou, com 12 pontos, um a mais do que o time de São Petersburgo.

Globo Esporte