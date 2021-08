Manchester United anuncia a contratação de Cristiano Ronaldo

(Foto: Getty Images)





Que novela, e que reviravolta! Cristiano Ronaldo está de volta a Old Trafford. Aos 36 anos, o craque português foi anunciado oficialmente pelo Manchester United, no momento em que se dava como certa a transferência dele para o rival Manchester City. Ele assinou contrato por duas temporadas.

CR7 retorna para a cidade onde começou a construir sua trajetória de sucesso internacional. Foi pelo Manchester United que ele conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, na temporada 2007/08.

Seu desafio será recolocar o United entre os principais clubes do mundo. O time inglês não é campeão da Champions desde a saída dele, em 2007/08, e seu último título do Campeonato Inglês foi em 2012/13. A conquista recente mais significativa foi a Liga Europa de 2016/17.

Cristiano Ronaldo deixou a Juventus depois de três temporadas no clube italiano. Ele se despediu dos companheiros de elenco nesta sexta-feira. Na entrevista coletiva do mesmo dia, o técnico Massimiliano Allegri disse que o jogador "não tinha mais a intenção de ficar" — contrariando as suas próprias declarações de dias atrás.

CR7 participou normalmente da pré-temporada da Juve, mas começou no banco de reservas na estreia pelo Campeonato Italiano, contra a Udinese. Segundo o clube, foi uma "decisão técnica" em comum.

Revelado pelo Sporting, Cristiano Ronaldo chegou ao United aos 18 anos, na temporada 2003/04. Saiu seis anos depois já consagrado como um dos grandes nomes do futebol mundial, com nove títulos conquistados, incluindo três edições do Campeonato Inglês, além da Champions League 2007/08 e do Mundial de Clubes da Fifa de 2008.

No Real Madrid, aumentou ainda mais seu prestígio internacional, com mais quatro Champions e outras quatro eleições de melhor do mundo, entre 2013 e 2017. Trocou o Real pela Juventus em 2018 sendo não apenas o ídolo máximo da atual geração de torcedores como maior artilheiro da história do clube, com 450 gols em nove temporadas.

O desafio de brilhar na Juventus não foi completamente alcançado. Conquistou dois títulos italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, mas não teve o mesmo sucesso na Champions League, e na última temporada, embora tenha sido o artilheiro do Italiano, com 29 gols, viu a Juventus terminar apenas em quarto lugar.

Globo Esporte