Mbappé pedirá reunião para solicitar que PSG o negocie com o Real Madrid, diz jornalista

A situação de Mbappé no Paris Saint-Germain ganhará novo capítulo nos próximos dias. De acordo com o jornalista Josep Pedrerol, do Chiringuito TV, o atacante francês vai solicitar em breve uma reunião com o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, para pedir que seja negociado com o Real Madrid.

O atacante de 23 anos participou dos dois primeiros jogos do PSG no Campeonato Francês - vitórias sobre Troyes e Strasbourg -, mas não está satisfeito para seguir no clube. Ele tem mais um ano de contrato e não falará sobre o assunto publicamente.

Recentemente, na apresentação de Messi, Al-Khelaifi havia demonstrado confiança na permanência de Mbappé. "Agora não há desculpa para mais nada", disse o presidente. O técnico Mauricio Pochettino também se disse confiante em contar com o jogador.

Mas os indícios são de uma possível saída. Neste domingo, Ander Herrera publicou uma foto em seu aniversário com colegas do elenco, e torcedores sentiram falta de Mbappé. O jornal espanhol "Marca" de segunda-feira estampa em sua capa uma manchete sobre a situação, com os dizeres "reta final".

- A operação para a possível contratação de Mbappé pelo Real Madrid entra na sua fase decisiva esta semana. O jogador já deixou claro ao PSG que não vai renovar. A pressão do clube francês é máxima, mas as dúvidas começam a surgir - diz a publicação.

