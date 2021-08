Melhor resultado feminino desde 2000 impulsiona Brasil rumo aos recordes

(Foto: Marko Djurica/Reuters)





Os Jogos Paralímpicos de Tóquio não estão nem na metade, e as mulheres brasileiras já conquistaram quatro ouros, uma prata e seis bronzes, totalizando onze medalhas, no melhor resultado feminino do país desde Sydney 2000. O domingo foi dourado para elas, que diversificaram os esportes, e levaram os primeiros títulos da história no halterofilismo, com Mariana D'Andrea, do judô,com Alana Maldonado, e voltaram ao lugar mais alto do pódio depois de 17 anos na natação, com Carol Santiago.

Os resultados femininos estão impulsionando a delegação brasileira para a melhor campanha da história. No momento, o país está em sexto lugar, posição jamais alcançada pelo país (o melhor é sétimo lugar em Londres 2012).

O caminho para dois recordes históricos está sendo traçado: 72 medalhas no total, na Rio 2016(o país está com 30 no momento) e 21 medalhas de ouro, em Londres 2012 (o país está com 10).

Nas Paralimpíadas do Rio, por exemplo, dos 14 ouros conquistados pelo Brasil, apenas duas foram conquistadas exclusivamente pelas mulheres: Shirlene Coelho (lançamento do dardo F37) e Silvania Costa (salto em distância T11). Ainda tivemos o título na bocha por equipes mistas, em que Evelyn Oliveira estava presente no time.

Nas Paralimpíadas de 2000, o Brasil conquistou seis ouros, cinco deles com as mulheres: dois com Ádria dos Santos(100m T12 e 200m T11), Roseane Coelho(Lançamento do disco e arremesso do peso F38) e Fabiana sugimori(50m livre S11). Aquela foi a melhor campanha, ao menos até o momento, da história das mulheres brasileiras.

Mas em Tóquio o Brasil deve bater o recorde. Além dos quatro ouros já conquistados, há muitas outras ótimas possibilidades. Dando alguns exemplos: Elizabeth Gomes(lançamento do disco F53), Thalita Simplício(100m T12), Carol Santiago (100m livre S13), Evelyn Oliveira (bocha), Debora Menezes (taekwondo), Bruna Alexandre (tênis de mesa), Jane Karla (tiro com arco), além das seleções de goalball e vôlei sentado.

Nas Olimpíadas de Tóquio, encerradas há três semanas, o Brasil bateu o recorde histórico de medalhas principalmente por conta da melhora feminina. Dos 21 pódios do país, 9 foram delas, com três ouros, marcas históricas para o gênero e que impulsionaram o país para a campanha de todos os tempos.

O ano de 2021 vai se desenhando como o melhor ano da história do esporte feminino do Brasil. E as Paralimpíadas são parte essencial desse fato.

