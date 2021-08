Momento Paralímpico: Brasil chega a 100ª medalha de ouro em Jogos Paralímpicos

(Foto: Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





O Brasil alcançou a marca de 100 ouros em Jogos Paralímpicos com Yeltsin Jacques. O atleta venceu a prova de 1500m com direito a recorde mundial. A campanha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas é este:

Stoke Mandeville/New York 1984 – 7

Seul 1988 – 4

Barcelona 1992 – 3

Atlanta 1996 – 2

Sydney 2000 – 6

Atenas 2004 – 14

Pequim 2008 – 16

Londres 2012 – 21

Rio 2016 – 14

Tóquio 2020 – 14 (até agora)

Beth Gomes dedica ouro à família: "Estão no céu me aplaudindo"

Após conquistar de forma emocionante a 99ª medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos, com direito a dois recordes mundiais em sequência, Beth Gomes dedicou o resultado em Tóquio à família que a acolheu após a morte dos pais biológicos. A campeã do lançamento de disco na classe F52, para competidores em cadeiras de roda, se emocionou ao recordar o apoio de Manoel Ferreira e Ruth Amaral, autores de marchinhas famosas como "A pipa do vovô" e "Coração corinthiano", após o diagnóstico de esclerose múltipla em 1993.

Izabela Campos e Michael Abraham não garantem medalha no atletismo

Além da conquista histórica de Yeltsin Jacques nos 1.500m T11 - a centésima medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas - a sessão do atletismo da noite desta segunda-feira (30) em Tóquio 2020 contou com a participação de dois atletas brasileiros em finais. Izabela campos foi sétima colocada no lançamento de disco F11, enquanto Michael Abraham foi nono no salto em distância T47.

Bronze nesta prova Rio-2016, Izabela não conseguiu uma nova medalha paralímpica para seu currículo. Ela também foi medalhista de bronze no Mundial de 2019 e era uma das candidatas ao pódio em Tóquio, mas não conseguiu fazer marcas expressivas. A mineira teve apenas duas tentativas válidas e seu melhor registro foi um 32,26m, logo na primeira rodada.

O ouro do lançamento de disco F11 ficou com a chinesa Zhang Liangmin, que bateu o recorde mundial com 40,83m. A italiana Assunta Legante foi prata, com novo recorde europeu de 40,25m. O bronze ficou com a colombiana Yesenia Maria Restrepo, com 36,11m.

Raissa Machado é prata no lançamento de dardo

Raissa Machado ficou com a prata no lançamento de dardo classe F56 com um lançamento de 24,39m. A atleta tinha ficado em 6º na Rio 2016 e com o bronze no Mundial em 2019.

Jardênia Barbosa leva bronze no atletismo

Jardênia Barbosa da Silva faz 57s43 na final dos 400m T20 feminino e conquista o bronze debaixo de muita chuva. O ouro ficou com a americana Breanna Clark, com 55s18. Prata para a ucraniana Yuliiia Shuliar, com 56s18.

Brasileiro vai disputar o bronze na bocha

José Carlos de Oliveira perde a semifinal da classe BC1 e vai disputar o bronze. Brasileiro foi derrotado pelo britânico David Smith por 7 a 4.

Eliminações no atletismo

Thalita Simplício chega em terceiro na final dos 100m rasos feminino T11, mas acaba desclassificada.

Outra nota triste para o país: Jerusa Santos, recordista mundial, viu sua fita arrebentar logo no início da prova e ficou pelo caminho. Brasileira chorou muito na pista.

Prata no revezamento 4x100m livre 49 pontos

O Brasil conquistou a medalha de prata no revezamento 4 x 100m livre 49 pontos, prova disputada por deficientes visuais. Com o quarteto Wedell Pereira, Douglas Matera, Lucilene Sousa e Maria Carolina Santiago, o país fez 3min54s95, terminando a final atrás apenas da Rússia (3min53s79).

Mariana Gesteira leva o bronze na natação

Na final dos 100m S9 feminino, Mariana Gesteira conquistou o bronze com 1min03s39. O ouro foi para a neozelandesa Sophie Pascal, com 1min02s37. A prata ficou com a espanhola Sarai Gascon, com 1min02s77.

Gabriel Bandeira leva mais uma medalha

Na final dos 200m medley SM 14, Gabriel Bandeira conquistou a prata com o tempo de 2min09s56. O brasileiro conseguiu uma recuperação fantástica ao virar os 50m finais em quarto e ganhar duas posições.

O ouro ficou com o britânico Reece Dunn, que bateu o recorde mundial ao fazer 2min08s02. Completou o pódio o ucraniano Vasyl Krainyk, bronze com 2min09s92.

Brasil goleia a França no Futebol de 5

A seleção brasileira de futebol de 5 venceu a França na noite desta segunda-feira do Brasil (manhã de terça no Japão) e garantiu o primeiro lugar do Grupo A. Tetracampeã paralímpica, a equipe nacional segue invicta e impôs o seu jogo diante do time europeu para vencer por 4 a 0, com dois gols de Raimundo Nonato e dois de Jardiel.

Com o resultado, o Brasil chegou a nove pontos no Grupo A e vai pegar o segundo colocado do Grupo B nas semifinais. O adversário será conhecido na manhã desta terça no Brasil. Argentina, Espanha e Marrocos são os potenciais rivais na semifinal.

Ouro para Maria Carolina Santiago

A nadadora Maria Carolina Santiago levou o ouro nos 50m livre S13. Ela também esteve na medalha de prata no revezamento citado logo acima nesta reportagem.