Momento Paralímpico: Brasil coleciona mais quatro medalhas em Tóquio

Por Redação Blog do Esporte





O Brasil não para de conquistar medalhas em Tóquio. Um dos destaques é do multicampeão Daniel Dias, que levou dois bronzes, um na prova de 100m livre da classe S5 e no revezamento 4x50m livre 20 pontos.

Para os leigos, quando falamos da classe S5 é o grau de funcionalidade do atleta. O S representa os estilos livre, costas e borboleta, o SB é o nado peito e o SM é os eventos medley. As classes se dividem em:

1–10: atletas com deficiências físicas.

11–13: atletas com deficiências visuais. Os da classe 11 tem pouca ou nenhuma visão.

14: atletas com deficiências intelectuais

Já quando falamos dos pontos é a soma das classes, entre 1 e 14, para a disputa do revezamento. Os quatros atletas, juntos, precisam somar até 20 pontos para a prova. Com isso, o Brasil levou o bronze no estilo livre.

Japão estreia com vitória no basquete em cadeira de rodas masculino

Os donos da casa venceram a Colômbia por 63 a 56 nesta quinta-feira em partida válida pela primeira rodada do grupo A do basquete em cadeira de rodas masculino.

Jennyfer Parinos perde a terceira no tênis de mesa e está fora das Paralimpíadas

Chegou ao fim a participação de Jennyfer Parinos no tênis de mesa classe 9 nas Paralimpíadas de Tóquio. A brasileira foi derrotada pela polonesa Karolina Pek por três sets a um, parciais de 11/9, 11/4, 9/11 e 11/5, o seu terceiro revés em três jogos.

Medlaha de prata no hipismo

Depois de liderar por boa parte da prova, Rodolpho Riskalla foi superado pela holandesa Sanne Voets e conquistou a medalha de prata na final do adestramento classe 4, que engloba atletas com comprometimento moderado dos quatro membros. Manon Clayeis, da Bélgica, completou o pódio com o bronze.

Jovane leva a prata na esgrima

(Foto: Takuma Matsushita/ CPB)

Jovane Guissone acabou derrotado na esgrima pelo russo Alexander Kuzyukov na decisão da categoria B. O brasileiro havia vencido seis de sete combates esta quinta-feira para chegar na disputa do ouro.

Austrália vence jogo apertado contra a França no rúgbi

Emoção até o fim no rúgbi em cadeira de rodas. Após quatro períodos de muito equilíbrio, a Austrália venceu a França por 50 a 48 em partida válida pela segunda rodada da competição.

Com a vitória, a seleção australiana agora ocupa a segunda colocação do grupo A da competição, atrás apenas do Japão, que venceu a Dinamarca durante a madrugada e manteve 100% de aproveitamento na competição.

Israel Stroh vence segunda seguida em Tóquio

Mais uma vitória emocionante para Israel Stroh na disputa do tênis de mesa da classe 7 em Tóquio. O brasileiro saiu atrás, mas conseguiu a virada e passou pelo egípcio Mohamed Youssef por três sets a um, parciais de 5/11, 11/8, 11/7 e 11/7.

Bruna Alexandre estreia com vitória no tênis de mesa

O Brasil terá sete atletas no total competindo no tênis de mesa na sessão da manhã em Tóquio e o pontapé inicial foi positivo. Bruna Alexandre derrotou a australiana Mleissa Tapper por três sets a zero, parciais de 11/7, 11/2 e 11/6, na classe 10.

Bruna volta agora a competir na sexta-feira (27) às 4h da manhã (horário de Brasília) contra Tzu Yu Lin, de Taipei.

Após vitória na estreia, Brasil sofre virada dos EUA no goalball masculino

Seleção brasileira deixa escapar segunda vitória consecutiva nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e é superada por 8 a 6 pelos Estados Unidos, pelo grupo B da competição masculina. Brasileiros chegaram a ficar a frente no placar, mas sofreram a virada.

Na próxima rodada, brasileiros medem forças com a Argélia, que perdeu para o Japão por 13 a 4 na estreia. Bicampeão do mundo, prata em Londres 2012 e bronze na Rio 2016, Brasil segue com grandes chances de classificação para a próxima fase.