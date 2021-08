Murray critica Tsitsipas por interrupções: "Perdi o respeito"

(Foto: Getty Images)





Derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas em uma batalha épica de 4h48min que marcou a rodada de abertura do US Open, o britânico Andy Murray fez duras críticas ao comportamento do rival durante a partida. Murray questionou duas idas do número 3 do mundo ao banheiro e a demora no retorno à quadra, apontando que elas coincidiram com momentos desfavoráveis para o tenista no jogo.

— A questão não é sair de quadra, mas o tempo que se demora. Eu estava preparado para isso caso as coisas não estivessem dando certo para ele, mas você não pode impedir que isso impacte fisicamente. Num jogo tão brutal, ficar parado sete ou oito minutos esfria muito — disse Murray. — É decepcionante porque acho que influenciou o resultado da partida. Não estou dizendo que eu ia ganhar essa partida, mas teve influência.

Além das duas idas ao banheiro, Tsitsipas pediu atendimento médico ao fim do terceiro set, vencido por Murray.

— Houve pausas bem na hora que eu ia sacar. O pedido médico veio logo que ganhei o terceiro set. Não pode ser coincidência que sempre aconteça nessas horas. E não acho que ele estivesse com algum problema, já que depois foram mais duas horas de jogo, e ele estava ótimo — destacou o britânico. — Eu o considero um tenista muito bom, é um jogador brilhante e isso é muito bom para o tênis, mas não tenho paciência para essas coisas. Perdi o respeito por ele.

Tsitsipas, por sua vez, se defendeu das críticas do britânico dizendo que não quebrou nenhuma regra.

— Se ele tem algum problema acho que deve me dizer para conversarmos apenas os dois e entender a situação. Eu não fiz nada de errado, não quebrei nenhuma regra. Não sei como ele se sente, normalmente não é uma das minhas prioridades entender como meus adversários se sentem quando me enfrentam. Mas, até onde sei, segui as regras. Não tenho nada contra o Andy Murray — disse Tsitsipas durante entrevista coletiva.

Globo Esporte