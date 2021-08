Nadal desiste de temporada com problemas no pé esquerdo

(Foto: Divulgação / US Open)





O espanhol Rafa Nadal comunicou em suas redes sociais nesta sexta-feira que encerrará sua temporada de 2021 mais cedo devido a um problema no pé esquerdo. Segundo ele, a lesão o incomoda há um ano, o que o excluiu do Aberto dos Estados Unidos neste mês.

- Gostaria de informar que, infelizmente, tenho que encerrar a temporada de 2021. Sinceramente, há um ano venho sofrendo muito mais do que deveria em meu pé e agora preciso de um tempo para recuperar - lamentou Nadal em sua conta do twitter.

Recentemente, o número quatro do mundo teve uma eliminação precoce em Washington, onde deu o pontapé inicial para o Grand Slam do final do ano. Com o desempenho e o aumento do desconforto físico, Rafa logo desistiu do Cincinnati Masters e do Aberto do Canadá. Agora é oficial, ele encerrará a temporada 2021 mais cedo.

- Preciso dar um tempo para encontrar uma solução para esse problema ou pelo menos melhorá-lo para continuar tendo chances para os próximos anos. Estou com o máximo de entusiasmo e predisposição para fazer o que for preciso para recuperar a melhor forma possível e continuar a lutar pelas coisas que realmente me motivam - também escreveu Nadal.

O problema recorrente surgiu em Roland Garros, torneio que é multicampeão e em 2021 ele caiu para o eventual campeão Novak Djokovic nas semifinais. O grande rival de Nadal e também 20 vezes vencedor de Grand Slams, Roger Federer, também está fora do Aberto dos Estados Unidos e ficará afastado por alguns meses porque precisa de uma cirurgia no joelho.

É o segundo ano consecutivo em que a dupla estará fora da quadra dura principal, com Nadal perdendo a edição anterior devido a preocupações com o Covid-19 e Federer optando por uma cirurgia.

- Mal podemos esperar por ver você (Nadal) novamente em 2022 - postou a conta oficial da ATP nas redes sociais, também confirmando o fim da temporada do espanhol.

O austríaco Dominic Thiem também não defenderá seu título no US Open deste ano, que acontece de 30 de agosto a 30 de setembro. 12, devido a uma lesão no pulso, deixando o número um do mundo Novak Djokovic como o favorito para reivindicar o título e completar mais um Grand Slam do calendário.

Globo Esporte