No Atlético de Madrid, Matheus Cunha segue "profecia" de técnico que o revelou: "Estilo europeu"

Revelado no CT Barão, no Recife, Matheus Cunha assinou contrato com o Atlético de Madrid e segue cumprindo a "profecia" do treinador pernambucano que o revelou para o futebol internacional. De acordo com o técnico Barão Xavier, Cunha apresentava estilo de jogador europeu desde o início da carreira, quando atuava no projeto social recifense.

- Eu dizia para a mãe dele (Luziana Cunha) que ele tem estilo de jogador europeu. Sempre foi muito destemido. Atuava em todas as posições e resolvia os problemas nos jogos. Hoje ele continua sendo o jogador que resolve em campo. Lembro muito um gol que ele fez quando estava no Leipzig e foi finalista do Puskas. Ele já tinha aquela característica no futsal - rememora o técnico Barão, referindo-se ao gol de Cunha na vitória sobre o Bayer Leverkusen por 4 a 2, em abril de 2019.

Com cinco anos de contrato, Matheus Cunha, de 22 anos chega à Espanha para reforçar o ataque do Atlético de Madrid, seu quarto clube na Europa. Antes, ele já havia passado pelo Hertha Berlin e Leipzig, ambos da Alemanha, e FC Sion, da Suíça. São quatro anos da carreira dedicados ao futebol do Velho Continente.

Jogador versátil desde a infância

Barão descobriu o talento do pequeno Matheus em 2009, quando o jogador tinha nove anos e começou a treinar no CT Barão, no Recife. No ano seguinte, a equipe pernambucana sagrou-se campeã em competição na Suíça. Cunha foi o grande destaque entre os atletas.

"Ele já era versátil, sempre aproveitou os espaços para resolver os problemas. É muito diferente e muito talentoso. Mas também é muito esforçado. Se ele com apenas 22 anos já está no quarto clube da Europa é porque sempre foi um menino batalhador"

Novo ciclo na carreira

Para contar com Cunha, o Atlético de Madrid fechou acordo com o Hertha Berlin por 30 milhões de euros, o equivalente a R$ 189 milhões. O atleta vestirá a camisa 19 e chega para reforçar o ataque do clube espanhol.

Além da mudança de time na Europa, Cunha vive grande momento na seleção brasileira. Foi um dos principais atletas da seleção campeã olímpica nos Jogos de Tóquio. Também foi convocado por Tite para disputar três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em setembro.

- A gente trabalha, projeta os atletas, mas não imagina onde eles vão chegar. Eu sempre reconheci o talento de Matheus, mas não imaginei nada. Esta é uma conquista do atleta e a gente fica orgulhoso, feliz, besta. Fica satisfeito de verdade porque é um sinal que o trabalho valeu e vale a pena - finalizou Barão.

Globo Esporte