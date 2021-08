Nos acréscimos, Inter vira sobre o São Paulo e vai à semi do Brasileirão feminino

(Foto: Livia Villas Boas/Staff Images/CBF)





O Internacional venceu o São Paulo por 3 a 1, na manhã deste domingo, no Morumbi, em São Paulo, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. O time paulista havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Beira-Rio.

O gol da classificação do Inter saiu aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo as Gurias Coloradas entre as quatro melhores equipes do futebol feminino brasileiro.

O Internacional espera o vencedor do duelo entre Grêmio e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo, às 20h, em São Paulo. Na partida de ida, vitória do Tricolor gaúcho por 2 a 1. Clique aqui e veja o chaveamento do Brasileirão feminino.

São Paulo e Internacional fizeram um bom primeiro tempo no Morumbi. Dominando as ações e sendo mais efetivo nos primeiros minutos, o time gaúcho foi mais propositivo e quase abriu o placar em jogadas comandadas por Fabi Simões. No entanto, quem movimentou o placar foi o São Paulo. Apos cobrança de falta que bateu na trave, a zagueira Gislaine, aniversiarante do dia, tocou de cabeça para ampliar ainda mais a vantagem do São Paulo no confronto.

O Internacional não se abteu após sofrer o gol e manteve o bom ritmo e a presença no ataque. De tanto insistir, as Gurias Coloradas conseguiram empatar aos 34 minutos. Fabi Simões aproveitou sobra dentro da área para bater com estilo e empatar o jogo no Morumbi, mantendo o Inter na briga pela vaga à semifinal.

Quando parecia que o São Paulo caminharia tranquilo para a semifinal, o Internacional ressurgiu fas cinzas e conseguiu a virada. Aos 39 minutos, Ari marcou belo gol para ao menos garantir a disputa de pênaltis. Apesar do cansaço e do forte calor na capital paulista, as Gurias Coloradas conseguiram a virada aos 48 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio do São Paulo, o Inter conseguiu ficar coma bola e fez a ligação para Shashá. A atacante disparou em direção ao gol e bateu cruzado. A bola beijou a trave, mas voltou nos pés da atacante, que marcou o terceiro e o gol da classificação gaúcha no Morumbi.

Eliminado no Brasileirão, o São Paulo concentra as atenções no Paulistão. Na quarta, às 18h, recebe a Portuguesa, no CT de Cotia, pela terceira rodada. O Inter aguarda o desfecho da outra semifinal da competição nacional para conhecer a data do duelo por uma vaga na decisão.

Globo Esporte