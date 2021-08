"São Paulo precisa melhorar estrutura", afirma Crespo após 33ª lesão no elenco na temporada

(Foto: Rafael Vieira/AGIF)





O técnico Hernán Crespo não pôde escalar o zagueiro Arboleda na vitória do São Paulo sobre o Sport por 1 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileiro. O jogador teve uma lesão na coxa direita, o 33º caso de contusão no elenco tricolor nesta temporada.

Após o jogo na Ilha do Retiro, Crespo fez a crítica mais contundente desde que os problemas se tornaram frequentes no clube e afirmou que o São Paulo tem que melhorar a estrutura física oferecida a jogadores e comissão técnica:

– É uma situação que vou conviver por muito tempo. Se chegamos a 33 lesões, quero dizer que estamos em um momento de reconstrução. Com certeza vamos tomar decisões no futuro para mudar, construir. Não só a nivel técnico, mas de estrutura – disse o argentino.

– Não vai acontecer hoje, porque há muito tempo o São Paulo precisa melhorar essa estrutura. Acho que vamos fazer um bom projeto para o futuro – completou Crespo.

Neste domingo, além de Arboleda, Crespo também teve os desfalques de Welington e Marquinhos, com lesões musculares, William, que fez uma artroscopia no joelho, e Reinaldo, suspenso. Por outro lado, conseguiu colocar Luciano em campo após dois meses – o atacante teve um estiramento na coxa.

– Sempre ter grandes jogadores à disposição é bom. Ver a volta de Luciano, Benítez que volta lentamente. É muito importante para a gente, para o elenco e futuro. Pensar que o Luciano esteja bem depois de 60 dias, já perdi a conta. Temos que esperar, dar continuidade, colocar para jogar lentamente para não ter de novo a ausência de um jogador tão importante.

A diretoria do São Paulo fez um diagnóstico diferente do técnico sobre os problemas físicos recorrentes dos atletas. A avaliação é de que a falta de férias e mudanças no modo de trabalho entre comissões técnicas – Crespo assumiu em fevereiro, após passagem de Fernando Diniz – são as principais razões do alto número de lesões.

Em uma rede social, porém, o diretor de futebol Carlos Belmonte respaldou o treinador e, a um seguidor, disse que o clube busca recursos para atualizar a estrutura:

– Sem dúvida iremos melhorar. Estamos buscando recursos e parceiros. Não é tarefa fácil, mas faremos. Ficamos anos sem investimento, portanto agora tudo é mais difícil. Mas vamos fazer – escreveu Belmonte.

A vitória sobre o Sport colocou o São Paulo na 12ª posição, com 21 pontos. Na próxima rodada, o time enfrenta o Juventude, domingo, no Alfredo Jaconi. Antes, o Tricolor enfrenta o Fortaleza, quarta, em casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

