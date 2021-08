Liverpool não quer liberar Alisson, Fabinho e Firmino para as Eliminatórias; Seleção monitora

(Foto: Phil Noble/Reuters)





O Liverpool não pretende liberar o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino para os próximos três jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A equipe comandada por Tite enfrenta o Chile, dia 2 de setembro, a Argentina, no dia 5, e o Peru, no dia 9.

A CBF monitora o caso, mas segue confiante de que poderá contar com os jogadores, assim como foi nas últimas convocações. A entidade se apega à determinação da Fifa, de que os atletas devem ser liberados nas datas pré-estabelecidas para jogos de seleções.

A justificativa do Liverpool para tentar barrar o trio é que os jogadores teriam de cumprir uma quarentena de dez dias ao voltarem para a Inglaterra. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Daily Mail", nesta segunda-feira.

Ainda de acordo com a publicação inglesa, o Liverpool também não quer liberar Salah para a seleção do Egito.

Além de Alisson, Fabinho e Firmino, o técnico Tite convocou outros seis jogadores que atuam na Inglaterra. São eles: Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City, Thiago Silva, do Chelsea, Fred, do Manchester United, Richarlison, do Everton, e Raphinha, do Leeds.

Os jogadores convocados são aguardados em São Paulo a partir deste domingo, dia 29.

O Brasil é líder das Eliminatórias com seis vitórias em seis jogos. O duelo contra o Chile será em Santiago. Já o duelo contra a Argentina será na Neo Química Arena, em São Paulo, e o contra o Peru será na Arena Pernambuco, em Recife.

Veja a relação de jogadores convocados por Tite para os próximos três jogos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica);

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon);

Atacantes: Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo).

