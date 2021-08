Nyck de Vries conquista título da temporada da Fórmula E

Chegou ao fim a temporada da Fórmula E, a primeira sob chancela da FIA. Nyck de Vries, piloto da Mercedes, levou o título após terminar em 8º na última prova do ano, realizada neste domingo em Berlin, na Alemanha.

O holandês chegou na prova ocupando a 1ª colocação no geral, mas com a disputa totalmente aberta. 13 pilotos possuíam chance de título. Logo no começo, no entanto, três dos postulantes mais sérios sofreram acidentes e deixaram a corrida, foram eles: Edoardo Mortara (2º no geral), Mitch Evans (4º no geral) e Jake Dennis (3º no geral).

No fim, o vencedor da prova foi o francês Norman Nato, da Rokiti, a primeira de sua carreira. Em 2º veio Oliver Rowland, da Nissan, e Stoffel Vandoorne, da Mercedes, completou o pódio.

Lucas di Grassi, que venceu a corrida deste sábado (14) em Berlin, terminou a prova em 20º, duas posições atrás do também brasileiro Sérgio Sette Câmara.

Início maluco de prova

Os 13 pilotos com chance de título viraram 11 logo na largada. O carro de Mitch Evans, 4º colocado no geral, apresentou defeito e não saiu do grid. Quem vinha atrás precisou desviar, mas o suíço Edoardo Mortara, 2º colocado no geral, não conseguiu e atingiu em cheio a traseira do australiano, tirando os dois da prova. Confira o vídeo:

E esse início maluco não parou por aí. Logo após o reinício mais um postulante ao troféu da temporada abandonou. Dessa vez foi Jake Dennis, da BMW e 3º no geral, que sofreu um acidente e não pôde continuar na prova.

Caminho livre para Nyck de Vries

Primeiro colocado no geral, o holandês não quis saber de correr com o regulamento debaixo do braço. Nyck de Vries conseguiu diversas ultrapassagens e com 12 minutos para o fim já era o 4º colocado.

Nessa altura da corrida, mesmo que abandonasse a prova a classificação de momento garantiria o título ao piloto da Mercedes. O brasileiro Lucas di Grassi, que venceu a corrida de sábado, foi punido com um drive through após a direção concluir que ele provocou o acidente do português Antônio Félix da Costa, o que não ajudou nas suas chances de desafiar de Vries.

Com menos de dez minutos para a prova, de Vries disse pelo rádio a sua equipe que se sentia como tivesse um alvo no seu carro. Com pouco a ganhar e muito a perder, o holandês adotou uma direção mais segura e perdeu posições, terminando na 8ª colocação e garantindo o título da Fórmula E.

- Confira a classificação da temporada entre os pilotos

Nyck de Vries: 99 pontos

Edoardo Mortara: 92

Jake Dennis: 91

Mitch Evans: 90

Robin Frijns: 89

Sam Bird: 87

Lucas de Gassi: 87

Antônio Félix da Costa: 86

Stoffel Vandoorne: 82

Jean-Éric Vergne: 80

Pascal Wehrlein: 79

Alex Lynn: 78

René Rast: 78

Oliver Rowland: 77

Nick Cassidy: 76

Maximilian Guenther: 66

André Lotterer: 58

Norman Nato: 54

Alexander Sims: 54

Nico Mueller: 30

Sebastian Buemi: 20

Sérgio Sette Câmara: 16

Oliver Turvey: 13

Tom Blomqvist: 6

Joel Erkisson: 1





- Confira a classificação da temporada entre os construtores

Mercedes-EQ: 183 pontos

Jaguar Racing: 172

DS Techeetah: 170

Audi Sport: 165

Envision Virgin Racing: 165

BMW i Andretti: 157

Rokit: 146

Porsche: 137

Mahindra: 132

Nissan: 97

Dragon/Penske: 47

Nio 333: 18





Globo Esporte