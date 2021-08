O que rende uma Olimpíada para o atleta?

Por Redação Blog do Esporte





Chegamos ao fim de mais uma Olimpíada, agora se preparando para os Jogos Paralímpicos e também já pensando em Paris 2024. Entretanto, uma pergunta que vendo sendo bastante feita é: quanto recebe um atleta por sua participação nas Olimpíadas, caso ele receba algum dinheiro por isso?

O que normalmente ocorre nesses casos é o próprio país do atleta realizar um pagamento em dia, ou menos algumas regalias, para aqueles atletas que sobem ao pódio. Claro que, dependendo da medalha, o privilégio é maior.

De acordo com o site Surto Olímpico, a levantador de peso filipina Hidilyn Diaz, primeira campeã olímpica do seu país, embolsou a quantia de R$ 3,1 milhões (na cotação atual), duas casas e passagens aéreas de graça para o resto da sua vida. Este é um grande exemplo do que ocorre com os atletas.

Embora o Comitê Olímpico Internacional não pague em dinheiro aos vencedores, algumas recompensas financeiras vêm sendo feitas como motivação extra aos atletas pelo número de medalhas que eles ganham nas Olímpiadas. Quanto mais pódios, mas será o dinheiro embolsado.

Um levantamento do site Money Under 30 mostra que o Brasil é um dos países que mais pagam pelo pódio. O atleta que chega ao ouro recebe U$ 47.500 dólares (na cotação atual), a prata U$ 28.500 e o bronze U$ 19 mil. O país que mais paga é Cingapura, com o prêmio ao ouro alcançado a marca de U$ 744 mil.

Por outro lado, os esportes coletivos têm cifras diferentes. As que contam com até seis atletas ganham pelo ouro o valor de R$ 500 mil, a prata R$ 300 mil e o bronze R$ 200 mil. Para modalidades como vôlei e futebol, os valores são de R$ 750 mil (ouro), R$ 450 mil (prata) e R$ 300 mil (bronze).

Entretanto, o Brasil é a apenas o sétimo país a pagar pelos atletas que sobem ao pódio. Além da líder Cingapura, os países que mais pagam para os atletas são o Cazaquistão, Malásia, Itália, Filipinas e França.

Já os Estados Unidos pagam cerca de R$ 196 mil ao campeão, R$ 117 mil para a prata e R$ 79 mil para o bronze. Os medalhistas recebem ainda outras formas de apoio, incluindo seguro saúde, acesso às instalações médicas de primeira linha e assistência para bolsas universitárias.