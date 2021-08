Organizadores dizem que Paralimpíadas acontecerão em circunstâncias "muito difíceis"

As Paralimpíadas de Tóquio serão realizadas em circunstâncias "muito difíceis" disseram os organizadores do evento em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Isso porque o Japão enfrenta sua pior onda de infecções de Covid-19 desde o início da pandemia, com os hospitais da capital japonesa sobrecarregados - caos impulsionado pela variante Delta.

Faltando menos de uma semana para o início dos Jogos Paralímpicos, um jornal local, o "Asahi" divulgou que um hospital de Tóquio chegou a recusar um pedido dos organizadores para receber casos de emergência do evento, dando prioridade aos pacientes domésticos da Covid-19.

- Olhando para a situação médica, não podemos deixar de dizer que realizaremos os Jogos Paralímpicos em meio a uma situação muito difícil - disse Hidemasa Nakamura, diretor do Comitê Organizador dos Jogos, em entrevista coletiva.

Os organizadores já disseram que implementarão os protocolos da Covid-19 baseados na experiência dos Jogos Olímpicos, que terminaram no início do mês. Apesar do "manual" eficaz, é improvavél evitar que nenhuma infecção aconteça. A primeira, por exemplo, já foi registrada entre atletas antes do início da competição.

- O que faremos se tivermos um caso grave durante os Jogos, devido à situação apertada dos leitos hospitalares? Precisamos ter um fluxo de contato alinhado e incluir os hospitais e instalações médicas nesse fluxo de contato - explicou Hidemasa Nakamura.

