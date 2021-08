Patrocínios de sites de apostas atinge recorde no futebol brasileiro

Os patrocínios de sites de casas de apostas no futebol brasileiro esta atingindo recorde este ano. O setor de casas de apostas esportivas atualmente patrocina 85% dos clubes brasileiros da primeira divisão, diversos times do futebol brasileiro ja entenderam que esse tipo de parceria é fundamental para os cofres dos clubes.

Os sites de casas de apostas entraram em definitivo no futebol brasileiro e ja estao com um papel importante na receita de alguns dos clubes quando se trata de patrocínios nas camisas. Também tem um vetor de engajamento de ações que, se bem aproveitado, pode capitalizar novas variantes.

Lista das Casas de Apostas patrocinadoras na Serie A



• Dafabet (América-MG, Palmeiras e Santos)

• Casa de Apostas (Bahia)

• Betano (Atlético-MG and Fluminense)

• Betmotion (Atlhetico PR)

• Betsul (Ceará, Chapecoense, Fortaleza, Grêmio, Internacional)

• NetBet (Red Bull Bragantino)

• Sportsbet.io (Flamengo e São Paulo)

• Galera.bet (Corinthians e Sport)

• Amuleto Bet (Atlético-GO)

• Marsbet (Juventude)





Regulamentação pendente

No presente existem em torno de 450 sites de apostas de fora do país que atuam no Brasil sem nenhum tipo de tributação. Para tentar controlar isso, em dezembro de 2018, o Governo Federal sancionou a Lei 13.756/2018, autorizando o Ministério da Fazenda a criar regras para o licenciamento da exploração de apostas esportivas de quota fixa no Brasil.

Conforme com o portal Governo Federal, a modalidade seria um serviço público exclusivo da União, cuja exploração comercial ocorreria em todo o território nacional, em quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e também em meios virtuais.

Um dos pontos que os entendedores do mercado de sites de casas de apostas dizem é que, quando acontecer a regulamentação, ela seja parecida com regulamentações de mercados já experientes como o Reino Unido e Dinamarca por exemplo, que são um equilíbrio na base do cálculo para a cobrança desses impostos e a criminalização no funcionamento das casas de apostas que não tiveram a licença.

Toda essa legislação estava prevista para entrar em vigor em 2019, mas foi posteriormente adiada para 2020 e agora esperamos que isso aconteça em um futuro próximo. De acordo com o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, Gustavo Guimarães, a expectativa do governo é que o setor de apostas esportivas seja regulamentado antes do final do ano e esteja em pleno funcionamento até 2022.

A meta do governo brasileiro é que o mercado de apostas esportivas esteja operacional no Brasil antes da Copa do Mundo FIFA de 2022, embora o governo saiba que chegar a essa data será um desafio.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, aprovou uma lei federal que regula uma série de setores, incluindo as apostas esportivas na semana passada. O artigo modificado reestrutura a base do regime tributário para GGR em vez de um valor bruto de aposta das apostas, como originalmente proposto. A Lei Nº 14.183 passa a considerar o lucro bruto da operação (GGR) no lugar da soma de todas as apostas efetuadas.

Com a regulamentação acontecendo, as empresas de apostas tendem a aumentar seus aportes em patrocínios ainda mais. Os números de valores de apostas já são conhecidos, é uma grande tendência que as marcas abracem o futebol e também outros esportes. Agora, o grande negócio é quem vai conseguir se diferenciar e criar ativações e agir de acordo com as leis uma vez que inserida no mercado.

Toda esta legislação era prevista para que em vigor em 2019, mas posteriormente foi postergada para 2020 e, agora, estamos com expectativa que aconteça em breve antes da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

O fato é que ainda não temos um mercado regulado para apostas esportivas no Brasil, coisa que o governo federal já deveria ter regulamentado e colocado em prática desde 2019, porém ainda é um assunto pendente a se tratar. Quando o mercado brasileiro tiver finalmente criado todas as regras para a concessão dos serviços de apostas, concerteza nos teremos grandes operadores de casas de apostas internacionais se instalando no Brasil e a partir daí o montante investido em patrocínio esportivo deve aumentar consideravelmente.

O que esperar quando o setor for regulamentado

Com a regulamentação em vigor, as empresas apostadoras tendem a aumentar ainda mais suas contribuições em patrocínios. Os números dos valores das apostas já são conhecidos, é uma grande tendência as marcas adotarem o futebol e outros esportes também. Agora, o grande problema é quem conseguirá se diferenciar e criar ativações e atuar de acordo com as leis uma vez inseridos no mercado.

Quando o mercado brasileiro finalmente criar todas as regras para a concessão de serviços de apostas, certamente teremos grandes casas de apostas internacionais se instalando no Brasil e o valor investido em patrocínios esportivos deve aumentar consideravelmente.

Futuro das Casas de apostas Esportivas e Cassinos online no Brasil

No Brasil, os cassinos já foram uma atividade permitida e legal, no entanto, em uma descrição da década de 1940, essas atividades foram proibidas. Desde então, muito se tem discutido sobre o assunto e nos últimos anos essa discussão sobre o Governo com projetos de legalização já em votação em várias esferas.

O mesmo se aplica às Apostas Esportivas. A atividade ainda é irregular no Brasil, porém, os brasileiros conseguem fazer esse tipo de aposta em sites estrangeiros. Embora nenhum site neste nicho hostil seja permitido no Brasil, são permitidas apostas em plataformas hospedadas em países onde esse serviço seja devidamente regulamentado pelo Estado.

