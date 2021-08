Pedro Barros exalta experiência nas Olimpíadas e desapega sobre medalha: "É souvenir"

A visão que Pedro Barros, que conquistou nesta quinta-feira a medalha de prata na modalidade park do skate nos Jogos de Tóquio, tem do esporte é diferente. Em vez da conquista, ela preza pela experiência. Em vez do legado, quer um mundo melhor.

O catarinense de 26 anos manifestou suas prioridades pouco depois de subir ao pódio e surpreendeu pelo desapego. Pedro estava em outra vibe e queria propagar mensagens de paz, harmonia universal e união. Nem parecia que tinha participado de uma final olímpica na qual a briga por medalhas é acirrada.

- Foi lindo, foi maravilhoso. Essa medalha aqui é simplesmente um souvenir, é uma dessas experiências que a gente leva para vida, que é algo muito maior. A vida é muito melhor do que qualquer objeto material. Essa medalha aqui não deixa de ser um objeto material, uma expectativas criada por outras pessoas – afirmou o skatista.

De cabelo amarelo com mechas cujas cores transitavam entre o verde e o azul, ele acabou superado apenas pelo australiano Keegan Palmer. A quem, por sinal, acolheu quando era pequeno, em mais uma amostra de altruísmo.

- Esse moleque, a gente chamou para ficar em casa quando ele tinha nove anos. Ele foi com o pai dele, levou a prancha, surfou, se divertiu, ficou com sorriso no rosto todos os dias.

Algum tempo depois, o australiano retribuiu a recepção o hospedou o brasileiro, nove anos mais velho que ele.

- Eu já fui para a casa dele também, fui muito bem recebido pela família dele, pelo pai, pela mãe, nos divertimos muito. Vê-lo elevando o nível do skate é demais. Sinceramente, eu vi ele andando no aquecimento e, por mais que eu saiba do meu potencial, vi que ele estava fazendo uma coisa de outro mundo. Ele realmente levou o skate park para um outro nível. Mas é assim que a gente evolui, né? – disse Pedro.

Com o pódio dele, o Brasil fechou a campanha no skate nas Olimpíadas de Tóquio com três medalhas, todas elas de prata. Além dele, Kelvin Hoefler e Rayssa Leal foram vice-campeões no skate street.

- O que vale é o amor que eu tenho por minha família, pelos que estão do meu lado desde o dia um, pelo skate, pela Terra, pelo mundo. É a vontade de tentar ser um ser humano no melhor dia a dia, de tentar inspirar com isso e a esperança ver um amanhã melhor – complementou o brasileiro.

Globo Esporte