Pochettino diz que PSG está atento a situação de Messi: “Trabalhando forte e discretamente”

(Foto: Getty Images)





Em entrevista coletiva prévia à estreia do PSG no Campeonato Francês, neste sábado, contra o Troyes, o técnico Mauricio Pochettino falou sobre o assunto mais comentado no futebol: Lionel Messi. O clube francês é apontado como um possível destino para o craque argentino após ele não renovar contrato com o Barcelona na última quinta-feira.

- Quanto ao Messi, sabemos o que aconteceu ontem, mas estamos focados no jogo com o Troyes e na vontade de fazer um bom jogo para começar a temporada. Mas Leonardo (brasileiro diretor de futebol) e o nosso presidente estão trabalhando para melhorar nosso time – afirmou o técnico argentino, para, depois de algumas respostas, voltar a falar do assunto, mas em espanhol.

- É melhor explicar em espanhol. Como disse antes, estamos focados no início da temporada. Ao mesmo tempo, o clube está trabalhando forte e discretamente na janela de transferências para melhorar a equipe a fim de atingir os objetivos definido para este ano – observou Pochettino.

Perguntado sobre o futuro de Mbappé, que ainda tem mais um ano de contrato, o treinador se limitou a dizer:

- Kylian está à disposição da equipe e há uma alta porcentagem de chance que ele jogue amanhã (sábado).

Neymar trabalha nos bastidores por Messi

Segundo Fabrizio Romano, influente jornalista especializado em transferências, Neymar estaria ajudando os dirigentes do PSG nos bastidores para contratação de Messi, seu ex-companheiro de Barcelona.

De acordo com o Barcelona, obstáculos econômicos e estruturais impediram a assinatura de um novo vínculo de Messi, que teve o último contrato encerrado no dia 30 de junho. O Barcelona precisaria reduzir sua folha salarial para não ultrapassar o limite imposto pela La Liga (liga que organiza o Campeonato Espanhol).

Maior jogador da história do Barcelona, Messi atuou por 17 temporadas e fez 672 gols em 778 jogos. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais de Clubes e 10 Espanhóis, entre outros.

