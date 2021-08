Ponto de Opinião: Espanha e Inglaterra não liberam jogadores para as Eliminatórias. Tendência?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A pandemia não controlada da Covid-19 tem afetado os clubes diretamente na escalação de jogadores. Com a proximidade das datas Fifa, os campeonatos da Espanha e Inglaterra recusaram liberar jogadores, preocupados com os desfalques e em prejudicar os times que perdem atletas para as seleções.

Por outro lado, perder estrelas em uma possível busca da “normalidade” pode tirar o prestígio de algumas ligas. Na Premier League, por exemplo, não é nem um pouco favorável, financeiramente, perder Richarlison em pelo menos três jogos para a seleção brasileira. O jeito foi proibir.

A mesma tendência chegou na Espanha, que não quer perder as estrelas e ver, em caso de contágio da Covid, desfalcar os clubes por, no mínimo, 15 dias. Assim, se a tendência atingir outras ligas, o melhor a fazer é cancelar a Copa de 2022?

Pelo que notamos no cenário atual, logo a Fifa estará pronta para uma cartada. Dessa maneira, ou os clubes liberam os jogadores ou teremos um colapso no futebol.

Agora, uma opinião mais minha: precisa de tanto? Estamos tão preocupados assim com a saúde? Ou isso é tudo puramente 'show business'? Veremos os próximos capítulos.