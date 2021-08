Prata em Tóquio, Kelvin Hoefler se garante na final de etapa do SLS

(Foto: Getty Images)





Kelvin Hoefler, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, se garantiu, nesta sexta-feira, na final da etapa da SLS de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Com somatório de 24.5, o brasileiro ficou em quarto lugar e carimbou a vaga dentre os oito melhores da primeira fase.

No sábado, Hoefler, terá na final a companhia dos compatriotas Felipe Gustavo e Filipe Mota, que se classificaram em quinto e oitavo, respectivamente.

Neste sábado, acompanhe a transmissão ao vivo da final feminina às 17h30, e da masculina às 20h no SporTV3.

Ao todo, 28 atletas competiram nas classificatórias, divididos em cinco baterias, duas com cinco e as outras com seis competidores. Desses, apenas oito garantiram vaga na grande decisão da etapa americana neste sábado.

O primeiro brasileiro a entrar na pista em Salt Lake City foi Lucas Rabelo. Duelando com quatro americanos na primeira bateria, Lucas terminou em segundo com 19.8 pontos somados. Apesar de não ter sido suficiente para ficar entre os 8 finalistas, Rabelo acertou uma belíssima manobra para abrir o dia.

Primeiro skatista a entrar na pista na história das Olimpíadas, Felipe Gustavo brilhou na segunda bateria. Com soma de 23.2, o brasileiro ficou atrás apenas do português Gustavo Ribeiro, que somou 24.5.

Três brasileiros entraram na pista para a terceira bateria: Carlos Ribeiro, Luan Oliveira e Filipe Mota, de apenas 14 anos. E foi o garoto que brilhou. Com um somatório de 21.9, Filipe por pouco não se garantiu na final no primeiro torneio da carreira.

O medalhista de pratas da Olimpíadas, Kelvin Hoefler, entrou na pista apenas na quarta bateria, mas fez bonito. Depois de uma volta ruim no line, Kelvin acertou três lindas manobras para somar 24.5 e se garantir entre os 8 finalistas da etapa.

Classificação:

Nyjah Huston (EUA) - 25.0

Alex Midler (EUA) - 24.8

Gustavo Ribeiro (POR) - 24.5

Kelvin Hoefler (BRA) - 24.5

Felipe Gustavo (BRA) - 23.2

Jamie Foy (EUA) - 22.5

Chris Joslin (EUA) - 22.1

Filipe Mota (BRA) - 21.5





Globo Esporte