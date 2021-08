Presidente do Atlético-MG cobra explicações sobre proibição de torcida e faz comparativo com feira de BH

Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, quer explicações da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a nova proibição da presença de público nos estádios. A decisão foi tomada após problemas nos protocolos contra a Covid-19, antes e durante os jogos da última semana, entre Galo e River Plate e Cruzeiro e Confiança, no Mineirão.

Em um vídeo gravado no início da tarde, na Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte, o presidente disse que foi pego de surpresa com a decisão. Sérgio quer ouvir do prefeito Alexandre Kalil ou de Jackson Machado, secretário de saúde do município, quais foram as motivações da decisão.

- Fui surpreendido com a notícia. Mas antes de dar qualquer posicionamento, eu gostaria primeiro de ouvir o doutor Jackson Machado, secretário de saúde de Belo Horizonte e coordenador do comitê de enfrentamento à Covid-19, as razões para ter proibido. Gostaria também de ouvir o prefeito, não sei se ele vai dar esse prazer para a gente de explicar a decisão tomada por eles. A gente respeita, o Atlético é cumpridor das suas obrigações e sempre será durante o meu mandato.

Na própria feira onde o vídeo foi gravado há recorrente aglomeração, desde que a reabertura foi autorizada pela prefeitura. Sérgio Coelho utilizou o local como exemplo para questionar a proibição de torcida, alegando que a entrada no estádio só é permitida com a testagem.

"Sem fazer juízo de valor, eu gostaria de entender (a decisão), porque aqui na Feira Hippie... mais cedo, antes das 11 horas, tinham mais de 30 mil pessoas aqui. Agora, às 13h35, olha como está perto dos botecos. Se não pode ter público no estádio, onde os torcedores vão testados..."

- Aqui tem mais de 30 mil pessoas, todo mundo sem máscara, a maioria sem máscara. Depois que eu ouvir a explicação, o Atlético se posiciona. Por enquanto vamos mineiramente ouvir o prefeito. Se não ele, o presidente do comitê de enfrentamento à Covid-19. Depois a gente se posiciona.

O torcedor do Atlético-MG voltou ao Mineirão após mais de 500 dias. Na vitória sobre o River Plate, por 3 a 0, pelas quartas de final da Libertadores, mais de 17 mil pessoas estiveram nas arquibancadas, com uma renda líquida de R$ 1,3 milhão para o Galo.

O Atlético conseguiu uma liminar no STJD para poder ter presença de público também nos jogos de competições da CBF, mas decidiu por cumprir o acordo feito com a entidade para que a retomada de público na Copa do Brasil e no Brasileirão ocorra quando todos os clubes puderem o fazer.

Sendo assim, o próximo jogo do Galo com torcida seria diante do Palmeiras, dia 28 de setembro, pela volta da semifinal da Libertadores. O jogo de ida, dia 21 do próximo mês, também não tem presença de público prevista, já que a Prefeitura de São Paulo ainda não autorizou.

Globo Esporte