Pressionado por má fase do Inter, vice de futebol pede demissão

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)





O vice de futebol do Inter, João Patrício Herrmann, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, conforme nota oficial divulgada pelo clube à noite. A má fase no Campeonato Brasileiro e as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil se somaram para o descontentamento interno com o profissional, que não suportou as críticas e pediu para sair.

Conforme diz o texto divulgado pelo Inter, o presidente Alessandro Barcellos assumirá o dia a dia do departamento de futebol até que um novo nome seja anunciado. Por enquanto, não há prováveis substitutos.

Desde a última sexta-feira, a pressão sobre Herrmann aumentou. Uma torcida organizada estendeu faixas de repúdio a ele e alguns jogadores nas arquibancadas do Beira-Rio. Entre as frases de protesto, estava escrito: "pior elenco da história".

Já no sábado, dia do jogo contra o Cuiabá, pela 14ª rodada do Brasileirão, um grupo foi à frente do hotel que serve de concentração para fazer mais cobranças a elenco e direção. A Polícia Militar teve de intervir para garantir que não houvesse maiores problemas. Mas alguns torcedores arremessaram rojões no ônibus que levou o grupo ao Beira-Rio.

Globo Esporte