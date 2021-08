PSG pensa em Richarlison como alternativa para possível saída de Mbappé, diz TV

Ainda sem definição a respeito de Mbappé, que tem contrato até o meio de 2022 mas vive indefinição por uma possível ida ao Real Madrid, o PSG já tem um plano B para fazer companhia a Messi e Neymar em seu ataque. E o nome é brasileiro: Richarlison.

Campeão olímpico com o Brasil em Tóquio, Richarlison tem 24 anos e está no Everton desde 2018/19. Antes, atuou por uma temporada no Watford, também da Inglaterra. Neymar sugeriu o nome e as primeiras conversas já foram iniciadas, segundo informações da TV francesa RMC Sport.

Neymar e Richarlison jogaram juntos pela seleção brasileira em 21 oportunidades, com 16 vitórias, três empates e duas derrotas. Os dois estiveram juntos na última Copa América, vencida pela Argentina.

Destaque na janela de transferências, o PSG contratou Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi, mas apenas os dois últimos já estrearam no Campeonato Francês. Em maio, Neymar renovou contrato até 2025.

A última proposta para Mbappé foi de uma renovação de cinco anos com mais um opcional, com aumento de salário - valores menores apenas que os de Neymar e Messi. O atacante de 22 anos não aceitou e ainda discute sua situação. O Real Madrid pode aparecer com proposta nos próximos dias.

Globo Esporte