PSV goleia Ajax e conquista o título da Supercopa da Holanda

(Foto: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)





No maior clássico do futebol do país, o PSV não tomou conhecimento do Ajax na disputa da Supercopa da Holanda. Neste sábado, na abertura da temporada 2021/22, a equipe de Eindhoven fez 4 a 0 sobre os rivais e conquistou seu 12º título na história do torneio.

Foram dois gols em cada tempo na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. O jovem atacante inglês Madueke, de 19 anos, marcou duas vezes na primeira etapa, quando o Ajax teve um gol anulado e um jogador expulso - Tagliafico, aos 40 minutos.

No segundo tempo, Vertessen e Mario Götze deram números finais ao triunfo do PSV. Dois brasileiros estiveram em campo pelo Ajax, ambos saindo do banco de reservas pelo lado derrotado: os atacantes Danilo e David Neres. A equipe campeã contou com o zagueiro André Ramalho, titular na conquista do título.

– Esse momento é inesquecível para mim e para o clube. Começamos muito bem nas fases prévias da Champions e sabíamos que um título diante do nosso arquirrival seria importantíssimo para nos dar ainda mais moral nesse bom início de temporada que estamos tendo. Melhor ainda com um resultado elástico como esse e tendo outra grande atuação coletiva de todo o time. Merecemos muito essa conquista. Espero que seja a primeira de muitas aqui – disse André.

Classificado por ser vice da última Copa da Holanda - o Ajax ficou com os dois principais títulos da temporada 2020/21 -, o PSV voltou a conquistar a Supercopa após quatro temporadas. O clube é o maior campeão da competição, com cinco taças de vantagem para os rivais.

O Campeonato Holandês 2021/22 tem início na próxima sexta-feira. O PSV estreia fora de casa contra o Heracles, enquanto o Ajax recebe o Nijmegen - os dois jogos acontecem no sábado.

