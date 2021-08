Rayssa, Bufoni, Pâmela e Kelvin são estrelas de etapa de skate street nos EUA

(Foto: SLS / Reprodução)





A Liga Mundial de Skate Street (SLS) terá sua etapa de estreia da temporada 2021 nesta sexta e sábado em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Serão 10 brasileiros na primeira etapa do campeonato, entre eles os atletas Olímpicos Letícia Bufoni, Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler.

TV. Na sexta, o SporTV 2 exibe ao vivo as preliminares femininas às 15h30 e as masculina às 19h. No sábado, você acompanha a final feminina no SporTV 3 às 17h30 e a masculina às 20h.

Ao todo serão 34 competidores homens e 18 mulheres. A disputa, que acontece no estado de Utah, conta pontos para o ranking final da SLS. O formato da competição é similar ao que aconteceu nas Olimpíadas com duas voltas completas de 45 segundos e cinco manobras específicas por skatista.

Os brasileiros

O Brasil vai ter 10 representantes na etapa de Salt Lake sendo quatro mulheres e seis homens. No feminino o trio olímpico formado por Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal, nossa medalhista de prata, promete brigar pelo pódio.

Ao longo do campeonato, Gabi Mazetto também integra o time de representantes brasileiros. Ela não vai competir na etapa de Salt Lake porque ainda está voltando ao skate depois de se tornar mãe da pequena Liz.

Entre os homes, Kelvin Hoefler, medalha de prata nas Olimpíadas, briga pelo título. Ele se junta a Felipe Gustavo, Luan Oliveira, Tiago Lemos e Lucas Rabelo que também representam o Brasil.

Além deles, os jovens Marina Gabriela, de 18 anos, e Felipe Mota, de apenas 14, também competem pelo Brasil, mas como convidados. Os dois foram selecionados pela SLS para disputar apenas a etapa de Salt Lake.

Para ficar de olho

A SLS não vai ser uma disputa fácil, por isso é preciso ficar de olho nos adversários! Recheada de grandes nomes, a etapa vai contar com atletas olímpicos e campeões mundiais.

No feminino o destaque vai para as japonesas que formaram o pódio de Tóquio junto com Rayssa Leal. Funa Nakayama e Mojomi Nishiya também vão com tudo para a disputa do título. A holandesa Candy Jacobs, que ficou de fora dos jogos de Tóquio por Covid, vem com vontade para a competição.

Já no maculino Vincent Millou, 9º melhor do mundo e Nyjah Huston, melhor do mundo e maior campeão da história da SLS, chegam em grande nível. O português Gustavo Ribeiro, 5º melhor do mundo, também vem forte para disputa.

Ausências importantes

A etapa também fica marcada por muitas ausências de grandes nomes do skate. A japonesa, atual 3ª melhor do mundo, Aori Nishimura não compete por causa de uma torção no tornozelo. Quem também não vai participar da etapa de Salt Lake é Marielyn Didal, a filipina que conquistou os brasileiros nas Olimpíadas. Ela está se recuperando de uma lesão no quadril.

Entre os homens, o campeão Olímpico Yuto Horigome não vai participar e nem o 4º colocado nos jogos de Tóquio, o francês Aurelian Giraud.

