Ricardo Maurício e Thiago Camilo vencem em Curitiba, mas Daniel Serra aumenta liderança na Stock Car

A temporada 2021 da Stock Car chegou à metade neste domingo (1), com a disputa da sexta etapa no Autódromo Internacional de Curitiba. Ricardo Maurício e Thiago Camilo saíram com as vitórias no circuito localizado em Pinhais (PR), mas o já líder Daniel Serra aproveitou as duas provas da etapa para ampliar a liderança no campeonato.

Na primeira corrida, Maurício largou da pole position e rapidamente abriu vantagem em relação aos rivais, perdendo a liderança apenas no momento em que foi aos boxes para o pit stop obrigatório. O atual campeão retomou a ponta após a parada e seguiu sem ser incomodado pelos rivais para vencer. Esta foi a 25ª vitória da carreira do tricampeão Ricardo Maurício na Stock Car.

A segunda posição acabou nas mãos de Daniel Serra, seu companheiro de equipe. Gabriel Casagrande foi o terceiro, sendo seguido por Julio Campos e Marcos Gomes. Rubens Barrichello foi o melhor Toyota Corolla da prova, terminando em sexto. Cesar Ramos, Cacá Bueno, Rafael Suzuki e Bruno Baptista completaram o top-10.

“Depois de tantas provas com problemas, essa vitória veio em boa hora. Não só para mim, mas para a equipe também. Bons pontos no campeonato para a equipe toda. Tem muitas corridas pela frente, descartes importantes. Eu mesmo sofri na pele isso lá em São Paulo, usei os descartes por conta do Covid-19. Vamos pensar daqui para frente e trabalhar com o carro para o final de semana que vem”, disse Maurício, que também foi o piloto que mais pontuou na soma das duas provas, ganhando o troféu Man of the Race.

Na segunda prova do dia, Thiago Camilo apareceu na liderança após os ponteiros realizarem a troca de pneus e o reabastecimento. O veterano piloto paulista priorizou esta prova, foi para os boxes na parte final da janela de paradas e retornou na frente, levando seu Toyota Corolla à vitória pela segunda vez no ano. Quatro vezes vice-campeão e ainda atrás do primeiro título de sua carreira, Camilo registrou em Curitiba a 34 vitória de sua carreira.

Gaetano di Mauro cruzou a linha de chegada na segunda posição, depois de superar Bruno Baptista, que largou da pole position após a inversão dos dez melhores da primeira corrida. Ricardo Zonta foi o quarto, sendo seguido por Julio Campos. Rubens Barrichello, Marcos Gomes, Daniel Serra, Allam Khodair e Ricardo Maurício fecharam o grupo dos dez melhores.

“Estou feliz demais por essa vitória, e que bom que teremos mais uma etapa aqui no Paraná, na semana que vem. Me emocionei muito no carro depois da corrida, que foi muito desgastante mentalmente. Eu tive problemas de falhas no final de semana inteiro, e um problema mecânico me colocou na 12ª posição no grid. Tive um problema mecânico na quarta volta da corrida. Meu câmbio falhava toda hora, mas minha equipe me motivou pelo rádio e, confesso, não esperava tanto trabalho. Mas tudo deu certo, fechei um final de semana difícil da melhor maneira”, disse Camilo.

Após a disputa da sexta etapa, Daniel Serra ampliou de dois para nove sua vantagem em relação ao segundo colocado, Gabriel Casagrande (197 a 188, respectivamente). Cesar Ramos é o terceiro com 162, sendo seguido por Ricardo Zonta, quarto com 156. Thiago Camilo entrou no grupo dos cinco primeiros do campeonato, e agora tem 148 pontos.

“Eu acho que a gente acertou nas estratégias, a equipe fez um bom trabalho, e eu saio daqui satisfeito”, comentou Serra, logo após o encerramento das corridas em Curitiba.

A principal categoria do automobilismo brasileiro permanece em Curitiba para a disputa da sétima etapa já no próximo domingo (8). As disputas serão no mesmo autódromo, mas desta vez no circuito do anel externo, de 2.550 metros e apenas três curvas.

Resultado extra-oficial da Corrida 1:

1 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Cruze) em 23 voltas

2 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 2.399

3 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 4.784

4 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 12.110

5 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 13.885

6 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 15.912

7 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 16.859

8 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 17.183

9 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 17.286

10 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 19.233

11 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze) a 22.210

12 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze) a 24.033

13 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze) a 30.498

14 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 31.219

15 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 41.162

16 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) a 44.766

17 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 47.441

18 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze) a 58.619

19 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla) a 1 Volta

20 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 1 Volta

21 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 1 Volta

22 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 1 Volta

23 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 1 Volta

24 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze) a 1 Volta

25 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla) a 2 Voltas





Não completaram

Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze)

Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze)

Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze)

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze)

Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze)

Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Corolla)





Resultado extra-oficial da corrida 2:

1 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla) em 21 voltas

2 Gaetano di Mauro (KTF Racing Cruze) a 1.068

3 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla) a 2.962

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla) a 3.278

5 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 5.142

6 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla) a 5.698

7 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze) a 5.970

8 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze) a 7.060

9 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze) a 7.703

10 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Cruze) a 8.600

11 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 9.708

12 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze) a 9.987

13 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze) a 11.259

14 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze) a 11.604

15 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla) a 13.311

16 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze) a 13.783

17 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze) a 14.188

18 Nelson Piquet Jr (MX Piquet Sports/Corolla) a 15.913

19 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze) a 16.113

20 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze) a 17.070

21 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze) a 17.803

22 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla) a 25.582

23 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla) a 25.796

24 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze) a 33.936

25 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla) a 34.898

26 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze) a 1:12.707





Não completaram

Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze)

Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze)

Galid Osman (Shell V-Power/Cruze)

Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze)





Classificação do campeonato (Top-10)

1º - Daniel Serra – 197 pontos

2º - Gabriel Casagrande – 188

3º - Cesar Ramos – 162

4º - Ricardo Zonta – 156

5º - Thiago Camilo – 148

6º - Rubens Barrichello – 147

7º - Bruno Baptista – 138

8º - Diego Nunes – 127

9º - Ricardo Maurício - 123

10º - Átila Abreu – 123