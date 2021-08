Salah bate recorde na Premier League, e Liverpool vence o Norwich City na estreia

Poderia ser apenas uma estreia protocolar, com um triunfo tranquilo sobre um time que está voltando à primeira divisão. Mas a vitória por 3 a 0 do Liverpool sobre o Norwich City neste sábado, fora de casa, ganhou um lugar de destaque na história da Premier League. Ao marcar o terceiro gol dos visitantes, o atacante egípicio Mohamed Salah se tornou o primeiro jogador a fazer gol na primeira rodada da competição em cinco temporadas seguidas. Diogo Jota e o brasileiro Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo, fizeram os outros gols da partida, ambos com assistências de Salah, disparado o nome da partida.

Com a vitória, o Liverpool se junta aos demais favoritos que somaram três pontos na estreia. O Manchester United lidera graças à goleada por 5 a 1 sobre o Leeds United, com show de Pogba e Bruno Fernandes. Empatado com o Liverpool em segundo lugar está o Chelsea, que também fez 3 a 0 na primeira rodada, sobre o Crystal Palace. Neste domingo, o Manchester City estreia contra o Tottenham, fora de casa, às 12h30 (de Brasília), com acompanhamento em tempo real no ge. Confira a tabela completa do Campeonato Inglês.

Mesmo com apoio da torcida, novamente liberada para os estádios na Premier League, o Norwich City não foi páreo para o Liverpool em momento algum. Aos 24 minutos, Salah tentou o domínio e deu um passe sem querer para Diogo Jota abrir o placar. No segundo tempo, o português deu lugar a Roberto Firmino, que ampliou aos 19, completando livre na área o cruzamento de Salah. Depois de duas assistências, o camisa 11, enfim, deixou o dele, aos 27, garantido a marca histórica com um chute forte após o rebote da defesa.

A vitória do Liverpool marcou também o retorno aos gramados do zagueiro holandês Virgil van Dijk, após dez meses afastado do futebol devido ao rompimento dos ligamentos do joelho direito, contusão sofrida em outubro do ano passado. No retorno, Van Dijk mostrou o conhecida segurança na zaga e a liderança no setor defensivo.

Nos últimos anos, a vida do torcedor do Norwich City tem sido assim: chorou o rebaixamento na temporada 2013/14, celebrou a volta à Premier League um ano depois, mas caiu novamente na campanha 2015/16. Conquistou o título da segunda divisão em 18/19, mas de novo só ficou uma temporada na elite, terminando em último lugar. Na volta à primeira divisão, o objetivo, pelo jeito, vai ser encerrar esse sobe e desce. O torcedor do Norwich já está de calculadora nas mãos: nas últimas cinco temporadas, 35 pontos foram suficientes para garantir a permanência na Premier League.

Globo Esporte