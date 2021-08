Sampaoli pede mais "quatro ou cinco reforços" ao Olympique

O técnico Jorge Sampaoli ainda não está satisfeito com o elenco do Olympique de Marselha para a disputa da temporada 2021/22. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador ex-Atlético-MG e Santos disse que o grupo ainda precisa de reforços.

— Faltam quatro ou cinco jogadores, mas temos que definir prioridades. Não podemos fazer tudo, teremos que ser criativos. Também temos jogadores que pensam em sair, e teremos que substituí-los. Espero que na semana que vem possamos estar com o elenco completo — declarou.

O Olympique de Marselha investiu até agora mais de 44,7 milhões de euros em contratações para esta temporada. A principal delas foi o meia Gerson, ex-Flamengo, por 25 milhões de euros. Outra aquisição de brasileiro foi a do zagueiro Luan Peres, que pertencia ao Santos, por 4,5 milhões de euros. Dez novos jogadores chegaram por compra, empréstimo ou sem custo.

De acordo com o jornal "L'Équipe", o Olympique também está perto de fechar com o lateral-direito Pol Lirola, da Fiorentina. O clube francês está disposto a pagar 12 milhões de euros, por um contrato de cinco anos. Sampaoli não confirmou a chegada do jogador espanhol.

O treinador tampouco ratificou a saída do atacante argentino Dario Benedetto, mas o Olympique de Marselha anunciou oficialmente o empréstimo dele para o Elche pouco tempo depois. Com isso, o time de Jorge Sampaoli tem uma peça a menos para o jogo deste domingo contra o Nice, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Globo Esporte