São Paulo acerta com Calleri e aguarda jogador para assinatura do contrato

(Foto: Rubens Chiri)





O São Paulo chegou a um acordo pelo empréstimo do atacante Jonathan Calleri até o final de 2022, com opção de compra fixada ao fim do período.

O Tricolor agora aguarda o jogador para a assinatura do contrato. A expectativa é que isso seja feito de forma eletrônica antes do fechamento da janela de transferências - até 23h59 desta segunda-feira.

Calleri só deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira para passar pelos exames médicos e já conhecer os novos companheiros de clube.

Jonathan Calleri era um sonho antigo do São Paulo. Desde que passou seis meses no clube em 2016, o atacante deixou saudades e em toda janela de transferências o seu nome era ventilado.

No mês passado, o São Paulo fez uma investida para contratar o argentino, mas os valores pedidos pelo Deportivo Maldonado, que detém os direitos econômicos, inviabilizaram a transação.

O desejo dos representantes de Calleri era que o jogador fosse negociado com algum clube da Europa. No entanto, nenhuma proposta seduziu e, com o fechamento próximo da janela, eles voltaram a procurar o São Paulo.

Em poucos dias, o Tricolor conseguiu enviar uma proposta que agradasse os representantes, e o acordo foi fechado.

Globo Esporte