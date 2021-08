Senhor Olímpico: Ouro para Rebeca Andrade na ginástica e bronze para Fratus na natação

(Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





O domingo foi de medalhas para o Brasil. O destaque vai para a ginasta Rebeca Andrade, que foi impecável no salto e levou a medalha de ouro para a ginástica artística do Brasil.

Estou muito feliz. Trabalhei bastante todo esse tempo. Eu não sei nem o que dizer. Não foram meus melhores saltos. Tanto que eu saí falando assim: "Aí, não foi muito bom". Só que isso é ginástica, né? Isso acontece. Isso é do esporte. Tirei nota o suficiente para tirar o primeiro lugar. Caraca, eu estou muito feliz - disse Rebeca.

O pódio foi completado pelas ginastas dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Rebeca volta terça-feira (horário local) para a disputa do solo, que também não terá a presença de Simone Biles.

Fratus leva bronze na natação

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)





Bruno Fratus também trouxe medalha para o Brasil, nos 50m estilo livre na natação. Na área de entrevista, Fratus se emocionou ao falar da conquista em Tóquio e dedicou a medalha aos fãs e haters que estão com eles desde o começo.

Brasil vence França em jogo eletrizante e avança no vôlei

(Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters)



Em um jogo com 2h38m de duração, o Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 25/22, 37/39, 25/17, 21/25 e 20/18). O jogo se tornou o maior da história dos Jogos em termos de pontuação, de acordo com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

O segundo set, aliás, quase bateu o recorde de pontuação. O set com maior pontuação foi entre Itália e Argentina, nos Jogos de Sydney. Na época, os italianos venceram o set por 40 a 38 na primeira parcial.

Mais uma medalha no boxe

O Brasil também garantiu mais uma medalha no boxe. Resta saber a cor. Hebert Conceição venceu o cazaque Abilkhan Amankul, vice-campeão mundial de 2017, e alcançou as semifinais na categoria até 75kg. Na modalidade, não há disputa de bronze. Ele tenta agora uma oportunidade de disputar o ouro.

Alison dos Santos é finalista no atletismo

(Foto: Wander Roberto/COB)





Grande aposta do Brasil nas pistas do Estádio Olímpico de Tóquio, Alison dos Santos venceu sua bateria nos 400 metros com barreiras e passou para a final da prova com o segundo melhor tempo: 47s31. Ele fez a melhor marca na carreira, bateu o recorde sul-americano, mas o gostinho foi de “pode mais”.

- Estou bem confiante para essa competição. Deram-me o poder de decisão se iria controlar ou ir mais forte, e não achei que estava indo tão bem, portanto não fiz totalmente forte. Quando passei ali, vi que dava para ter feito ainda melhor. Estou feliz de estar na final, planejava e sonhava com isso - afirmou o corredor depois da disputa.

Olímpiadas já conhecem o homem mais rápido do mundo

O italiano Lamont Marcell Jacobs surpreendeu e venceu os 100 metros rasos, a prova mais rápida do atletismo. Seu tempo de 9,80 superou em quatro centésimos o de Fred Kerley, dos EUA, que ficou com a prata. O canadense Andre de Grasse levou o bronze, com 9,89s. A final não contou com representantes da tradicional Jamaica, país da lenda Usain Bolt, que curte sua aposentadoria.

Dupla do vôlei de praia perde batalha e é eliminada

Ágatha e Duda não resistiram e acabaram caindo nas quartas de final do vôlei de praia para a dupla alemã Ludwig e Kozuch. As parciais foram de 21/19, 19/21 e 16/14, uma verdadeira batalha na areia. Laura Ludwig foi ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016.

Venezuelana quebra o recorde mundial

Eleita a melhor competidora do mundo entre todas as provas do atletismo em 2020, a venezuelana Yulimar Rojas fez história e derrubou o recorde mundial no salto triplo, que já durava 26 anos. Ela alcançou 15,67m e superou em 17 centímetros a marca da ucraniana Inessa Kravets para conquistar o ouro.

Handebol masculino está fora

O Brasil jogava por uma vitória para passar às quartas de final do handebol masculino. Apesar da luta, a seleção perdeu para a Alemanha por 29 a 25 e encerrou sua participação nas Olimpíadas. O time esbarrou na lesão do seu goleiro titular, Ferrugem, em grande atuação do goleiro adversário e num apagão no fim do primeiro tempo.

DJ Stari continua fazendo sucesso no vôlei





Um detalhe que tem chamado a atenção nos jogos de vôlei são as músicas que embalam os intervalos e paradas do jogo. O responsável por isso é o DJ Stari, que está há mais de 20 anos na modalidade

Stari já embalou os jogos do Brasil com Pabllo Vittar, Barões da Pisadinha, Legião Urbana, Raça Negra e Chitãozinho e Xororó. As músicas fizeram o austríaco ficar conhecido nas redes sociais.

- Eu estou realmente impressionado. Eu tento ler e responder o máximo de mensagens possível. Mas, nesse momento, é impossível porque são muitas. Então eu peço desculpas se acabo ignorando algumas pessoas, mas é só uma questão de tempo mesmo. É um sentimento realmente muito bom. Porque, no último ano e meio, não foi fácil para as pessoas que trabalham no mesmo meio que eu. Mas, às vezes na vida, tudo volta.

Stari ganhou a torcida brasileira ao tocar “Zap Zum”, da Pabllo Vittar, em um dos hits no Brasil. Pabllo chegou a repercutir a música, chamando Stari de “DJ de Mc Olimpíadas”. Aliás, Stari, quer muito encontrar do Douglas Souza, que viralizou nas redes ao dançar as músicas de Pabllo nas quadras e nos dormitórios.

- Eu também tento fazer a diferença dependendo do jogador que marca o ponto. Por exemplo, quando ele marca, eu sei que ele gosta daquela música famosa da Pablo Vittar. É uma marca registrada. Não falei com ele ainda. Eu gostaria de encontrá-lo e conhecê-lo nos próximos dias. Porque eu realmente queria falar com ele sobre o que tem acontecido. Isso é parte do meu trabalho. Saber algumas coisas. Quando algum jogador gosta de uma música específica, é parte do meu trabalho que eu conheça e use.

Caso de atleta de Belarus toma repercussão internacional

Um caso envolvendo uma corredora de Belarus vem causando comoção internacional. Velocista especialista nos 200m rasos, Krystsina Tsimanouskaya afirma que sua própria comissão técnica tentou extraditá-la à força após críticas que ela fez nas redes sociais. Ela pediu ajuda ao Comitê Olímpico Internacional e chamou a polícia já no aeroporto.