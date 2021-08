Serena segue se recuperando de lesão e desiste do WTA de Cincinnati

(Foto: Getty Images)





Perto de completar 40 anos, Serena Williams vive um momento delicado no circuito. Ainda em processo de recuperação após se lesionar na estreia em Wimbledon, a norte-americana segue sem poder entrar em quadra e acabou desistindo do WTA 1000 de Cincinnati, torneio preparatório para o US Open, último Grand Slam da temporada.

Por conta da inatividade, Serena vem enfrentando também uma queda no ranking. Depois de deixar o top 10, a tenista dos Estados Unidos caiu novamente na última atualização e agora figura na 20ª posição. Dona de 23 títulos de Majors, ela está a um título de igualar o recorde de Margaret Court, mas não vence um torneio desse porte desde 2017.

A ausência da experiente tenista não é a única de peso para a organização do torneio. Além de Serena, sua irmã Venus Williams e Sofia Kenin já haviam desistido no feminino, enquanto no masculino a situação tende a ser pior ainda. Com Djokovic e Federer já fora da competição, a expectativa fica em torno do espanhol Rafael Nadal, que vem sentindo dores no pé e não tem presença garantida em Cincinnati.

Murray recebe convite

Campeão em 2005 e 2011, Andy Murray está confirmado no Masters 1000 de Cincinnati. O britânico recebeu um convite da organização e vai disputar a chave principal da competição. Ex-número 1 do mundo, ele figura agora na 105ª colocação e busca voltar ao top 100. Depois de disputar as Olimpíadas de Tóquio apenas nas duplas, Murray volta a um torneio de simples depois de Wimbledon, onde caiu na terceira rodada.

Globo Esporte