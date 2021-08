Sócios do Barcelona tentam bloquear ida de Messi para o PSG, e franceses aguardam astro

Diante da dramática despedida de Messi no Barcelona por motivos financeiros, os sócios do clube decidiram tentar agir e impedir a possível transferência do craque para o PSG. O advogado Juan Branco publicou nas redes sociais que entrou com uma queixa no Tribunal Europeu de Apelação para que o clube parisiense seja impedido de contratar Messi.

Os argumentos usados dizem respeito aos gastos do PSG e um possível desrespeito do clube francês ao Fair Play Financeiro da Uefa. O advogado cita a relação entre a receita do clube e os salários pagos, comparando a situação dos franceses com o Barcelona.

- É inconcebível que o Fair Play Financeiro sirva para agravar a evolução dos negócios no futebol, a instrumentalização do futebol por poderes soberanos e a distorção das competições - diz o comunicado, que aponta que pedirá a intervenção para bloquear a transferência, para que o Barcelona não seja lesado.

Enquanto isso, a possível ida de Messi para o PSG vem gerando grande expectativa em todo o futebol francês. Segundo a agência Reuters, as ações do Lyon, do grupo de TV TF1 e da empresa dona do Canal Plus tiveram aumentos nesta segunda-feira.

Messi pode chegar a Paris nesta segunda-feira para fazer exames médicos e assinar com o PSG, o que vem movimentando os fãs parisienses desde a noite de domingo. Um grupo chegou a ir para o aeroporto de Le Bourget, teve a expectativa de desembarque do craque frustrada. Nesta segunda, policiais cercaram as imediações do Parque dos Príncipes.

Lionel Messi concedeu uma entrevista coletiva no último domingo para dar sua versão sobre o processo de despedida do Barcelona, depois de o clube não conseguir criar as condições financeiras para renovar o contrato do craque. Em prantos, o argentino falou sobre o adeus ao time catalão e confirmou a negociação com o PSG, embora tenha apontado que ainda não havia fechado com nenhum clube.

Globo Esporte