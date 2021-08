Sport oficializa contratação do técnico paraguaio Gustavo Florentín

(Foto: Getty Images)





O Sport confirmou, de maneira oficial, a contratação do técnico Gustavo Florentín para a sequência da Série A. Com passagens por Cerro Porteño (Paraguai), Huachipato (Chile) e The Strongest (Bolívia), o treinador paraguaio de 43 anos chega para o seu primeiro desafio no futebol brasileiro.

Após a derrota para o São Paulo, atingindo a marca de três jogos sem vencer no Brasileirão, a diretoria rubro-negra optou pela saída de Umberto Louzer. Durante a semana, vários nomes chegaram a ser especulados e até a iniciar negociação com o clube, a exemplo de Hélio dos Anjos - que recentemente deixou o comando do Náutico.

Porém, com a ideia de explorar o mercado sul-americano, o Sport chegou a um acerto com Gustavo Florentín, que é aguardado no Recife nos próximos dias. Ex-zagueiro, ele iniciou a carreira de treinador nas categorias de base do Cerro Porteño.

Ainda no país, passou por Deportivo Capiatá, Sportivo Luqueño e Guaraní, onde foi campeão da Copa Paraguai de 2018. Seu último trabalho foi no The Strongest, da Bolívia, alcançando um aproveitamento de 62,5% e sendo desligado mesmo com a liderança do campeonato nacional. Na Libertadores, acabou eliminado na última posição do grupo que tinha Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors e Santos.

A expectativa do Sport é que Gustavo Florentín acompanhe, in loco, a partida do próximo sábado diante da Chapecoense, às 17h na Ilha do Retiro. De acordo com o Rubro-negro, ele chega acompanhado de preparador físico, analista de desempenho e um auxiliar.

