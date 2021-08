Stock Car: Rafael Suzuki e Átila Abreu vencem no anel externo de Curitiba

(Foto: Duda Bairros)





A sétima etapa do calendário 2021 da Stock Car no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba, neste domingo de Dia dos Pais, reservou emoções mistas para os protagonistas do fim de semana. Enquanto Rafael Suzuki, da Full Time, converteu sua primeira pole position na segunda vitória da carreira na corrida 1, a Hot Car lamentou perder um triunfo dominante com Felipe Lapenna, ultrapassado na última volta da prova 2 por Átila Abreu, que conquistou sua 17ª vitória na categoria, vindo de vitória em Cascavel.

Embora dominada por Suzuki, a primeira corrida foi marcada pela pressão na disputa com Daniel Serra, segundo colocado, e Gabriel Casagrande, terceiro. Na segunda prova, Lapenna pulou de sexto para a liderança, mas foi Abreu que levou a melhor, faturando sua segunda vitória no atual campeonato.

A etapa deste fim de semana completa a primeira metade do atual campeonato da Stock Car, com doze rodadas, previsto para ser concluído em dezembro. Pela primeira vez desde 2009, a categoria voltou a utilizar o traçado alternativo do circuito em Pinhais, no Paraná. A Stock não corria em pistas ovais ou semi-ovais há três anos, quando Rubens Barrichello venceu a Corrida do Milhão em Goiânia.

Primeira pole e primeira vitória do ano

Na largada, enquanto Suzuki manteve a ponta, Gabriel Casagrande e Daniel Serra protagonizaram a primeira disputa da corrida, com o vice-líder do campeonato tomando a segunda colocação. Sete carros saíram da pista na saída da curva do S de Baixa; entre eles, Felipe Massa, Dudu Barrichello, Ricardo Zonta, Denis Navarro, Cesar Ramos e Galid Osman. O incidente acionou a primeira entrada do carro de segurança. Duas voltas depois, os três primeiros mantiveram os postos na relargada.

Bruno Baptista escapou da pista na briga com Felipe LaPenna e caiu de quinto para a 25ª colocação após a bandeira verde. No nono giro, Serra atacou Casagrande por dentro, mas ele conseguiu reaver o segundo lugar com o botão de ultrapassagem na reta principal. No entanto, o líder do campeonato voltaria a brigar pelo posto e fazer a ultrapassagem duas voltas depois.

No fundo do grid, Gaetano di Mauro e Dudu Barrichello se tocaram, mas o filho de Rubens Barrichello, da Full Time, levou a melhor e obteve o 20º lugar. Suzuki abriu 1s4 sobre Serra na metade da prova e começaram, então, os primeiros pit stops. Casagrande parou e mudou apenas o pneu traseiro direito, mas teve um problema na troca e caiu para 18º. Suzuki e Serra também entraram nos boxes e deixaram o pitlane juntos; o líder da prova saiu na frente, momentaneamente superado por Serra até responder e usar a potência extra do fan push para voltar à liderança.

O segundo safety car veio nos últimos cinco minutos, quando Sérgio Jimenez passou direto e acertou a barreira de proteção. Suzuki, mais uma vez, manteve a vantagem na relargada, garantindo sua primeira vitória no campeonato e a segunda da carreira, com Serra e Casagrande completando o pódio no momento em que Tuca Antoniazzi batia, na saída da curva S de baixa.

Decisão no fim

A corrida 2 em Curitiba teve Átila Abreu na pole position, seguido por Cacá Bueno e Rubens Barrichello. Porém, Felipe Lapenna surpreendeu, partindo do sexto lugar para segundo e, na primeira curva, mergulhando para passar Abreu por dentro e assumir a liderança da prova. Thiago Camilo, que venceu em Curitiba no último domingo, sofreu um toque no fundo do grid com Felipe Massa e abandonou a prova.

Casagrande com o fanpush, se aproximou de Abreu e herdou a segunda colocação enquanto o estreante Pietro Fittipaldi aparecia em 11º. Lapenna parou na metade da corrida, reabastecendo o carro e trocando o pneu traseiro esquerdo, e manteve a liderança na prova a 2s de de Átila Abreu, que superou Casagrande para retomar o segundo lugar.

Rubens Barrichello sofreu um toque de Guilherme Salas, que quebrou sua suspensão e fez com que ele rodasse e saísse da pista, caindo de 23º para 26º. O piloto da Full Time deixou a prova, enquanto Salas foi punido com um drive thru. Nos últimos momentos da prova, Fittipaldi herdou a oitava colocação de Marcos Gomes. O minuto final da foi decisivo: Abreu superou Lapenna, que caiu para 22º e parou o carro na área de escape após ser espremido por Bueno e Salas. Casagrande chegou em segundo lugar, com Denis Navarro em terceiro.

Globo Esporte