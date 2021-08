Thiago André e Caio Bonfim entram em quarentena por contato com contaminado

(Foto: Wander Roberto/COB)





Dois atletas do atletismo brasileiro foram isolados em quarentena em Tóquio após terem contato com pessoas contaminadas pela Covid-19. Thiago André, dos 800m, e Caio Bonfim, da marcha atlética, foram procurados na última quinta-feira pela organização das Olimpíadas 2020 para entrarem em isolamento. Todavia, os dois não foram impedidos de competir.

A informação é do site "Uol". Thiago correu sua bateria eliminatória dos 800m na sexta-feira, terminou em oitavo lugar e está eliminado. Bonfim disputa a marcha 20km na próxima quinta.

Segundo a reportagem, Thiago e Caio foram para Tóquio através de um voo saído da Suíça. No avião, estiveram sentados próximos a pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus seis dias após a viagem. Mãe e treinadora de Caio, Gianetti Sena estava no mesmo voo e também foi colocada em quarentena. Os três foram levados a um prédio ao lado do laboratório olímpico, dentro da Vila Olímpica.

Thiago e Caio foram liberados para competir porque o Comitê Olímpico do Brasil (COB) comprovou que eles não estavam contaminados, através de testagem diária por RT-PCR de todos os integrantes da delegação. Thiago, porém, precisou usar máscara N95 em todos os momentos, exceto durante a competição. A corrida de Bonfim acontece em Sapporo, e ele e sua mãe também precisarão se isolar e usar máscaras.

Globo Esporte